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वैश्य-पिछड़ों के मुद्दों पर सरकार को जवाब देना होगा : महेश्वर साहू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
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झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा की बैठक रामगढ़ में आयोजित की गई। बैठक में 9 अगस्त को होने वाले वैश्य क्रांति सम्मेलन की तैयारियों की चर्चा की गई। सदस्य 2 से 6 अगस्त तक जनसंपर्क अभियान चालेंगे और सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की सूची तैयार करेंगे। महेश्वर साहू ने संगठन के मुद्दों पर सरकार से जवाबदेही की आवश्यकता पर जोर दिया।

वैश्य-पिछड़ों के मुद्दों पर सरकार को जवाब देना होगा : महेश्वर साहू

भुरकुंडा, निज प्रतिनिधि। झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा की बैठक शनिवार को रामगढ़ स्थित उत्सव मैरेज हॉल में राजकुमार केशरी की अध्यक्षता व बिरेंद्र कुमार के संचालन में आयोजित हुई। इसमें केंद्रीय अध्यक्ष महेश्वर साहू बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित थे। बैठक में आगामी 9 अगस्त को रामगढ़ में प्रस्तावित वैश्य क्रांति सम्मेलन की तैयारियों एवं जिला समिति के विस्तार को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी सम्मेलन को सफल बनाने के लिए 2 से 6 अगस्त तक अपने-अपने प्रखंड और क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान वलाते हुए सम्मेलन में शामिल होने वाले प्रतिनिधियों की सूची तैयार करेंगे।

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इस अभियान में तैयारी समिति के संयोजक, सह-संयोजक एवं सदस्य सक्रिय भूमिका निभाएंगे। साथ ही 7 अगस्त को रामगढ़ में समीक्षा बैठक आयोजित कर सम्मेलन की तैयारियों का आकलन किया जाएगा।इसी दिन रामगढ़ एवं हजारीबाग जिला समिति के विस्तार की सूची भी जारी की जाएगी। बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय अध्यक्ष महेश्वर साहू ने कहा कि वैश्य व पिछड़ा समाज के मुद्दों पर अब सरकार को जवाब देना होगा। अपनी मांगों को लेकर संगठन को अपने अभियान और आंदोलन को लगातार मजबूत करना होगा। उन्होंने कहा कि वैश्य मोर्चा समाज के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है, इसलिए प्रत्येक कार्यकर्ता को अपनी क्षमता के अनुरूप मेहनत करते हुए सम्मेलन को सफल बनाना चाहिए। बैठक में रामगढ़ के सुमित अग्रवाल व लोहरदगा के युवा व्यवसायी शुभम साहू की हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए पीड़ित परिवारों को 50-50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की गई। बैठक में ढलन साव, आदित्य नारायण प्रसाद, बसंत प्रसाद साहू, विश्वामित्र गुप्ता बाचल, भुनेश्वर साव, महेंद्र साहू, मुन्ना प्रसाद गुप्ता, गीता देवी, मुकेशलाल सिंदूरिया, बद्री प्रसाद साहू, रंजीत प्रसाद, सुधीर पोद्दार, मद्धेश्वर केशरी, देवकुमार पंडित, उपेंद्र शर्मा, सीता देवी, संतोष साव, भरत केशरी, जीवन गुप्ता, गोपाल केशरी, विजय केशरी आदि उपस्थित थे।

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