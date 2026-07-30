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विकास परियोजनाओं को हडको देगा वित्तीय सहायता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड में शहरी आधारभूत संरचना के विकास को गति देने के लिए हडको ने वित्तीय सहायता देने की प्रतिबद्धता दोहराई है। क्षेत्रीय प्रमुख संजय कुमार की अध्यक्षता में बैठक में विभिन्न विकास परियोजनाओं पर चर्चा हुई, जिनमें मल्टी लेवल पार्किंग, फ्लाईओवर, और अन्य परियोजनाएँ शामिल हैं। हडको प्राथमिकता के आधार पर वित्तीय सहायता का आश्वासन दिया।

विकास परियोजनाओं को हडको देगा वित्तीय सहायता

रांची, वरीय संवाददाता। झारखंड में शहरी आधारभूत संरचना के विकास को गति देने के लिए हडको ने वित्तीय सहयोग देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। इसी क्रम में हडको के क्षेत्रीय प्रमुख संजय कुमार ने शहरी विकास एवं आवास विभाग और सड़क निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार के साथ बैठक की। बैठक में अर्बन चैलेंज फंड (यूसीएफ) के तहत राज्य में प्रस्तावित विभिन्न विकास परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में मल्टी लेवल पार्किंग, मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स के पुनर्निर्माण, फ्लाईओवर, रिंग रोड, पुल तथा अन्य शहरी आधारभूत संरचना परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने पर विचार-विमर्श किया गया।

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इसके अलावा शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) की क्षमता बढ़ाने, प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने और बैंकेबल प्रोजेक्ट्स तैयार करने जैसे विषय भी एजेंडे में शामिल रहे।प्रधान सचिव सुनील कुमार ने बताया कि राज्य के विभिन्न नगर निगमों और शहरी स्थानीय निकायों की कई परियोजनाओं को अर्बन चैलेंज फंड के तहत शामिल किया गया है, जिनकी स्वीकृति प्रक्रिया जारी है। इन परियोजनाओं के लिए हडको से वित्तीय सहयोग लिया जाएगा। वहीं, हडको के क्षेत्रीय प्रमुख ने राज्य के यूएलबी और नगर निगमों की परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर वित्तीय सहायता और मंजूरी देने का आश्वासन दिया।

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