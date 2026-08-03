झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के सदस्यों ने पदाधिकारियों को मांग पत्र सौंपी
रांची,संवाददाता। झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर सोमवार
रांची,संवाददाता। झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर सोमवार को जेएसएलपीएस के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी अनन्य मित्तल से मुलाकात की। राज्य आजीविका कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के सचिव पंकज कुमार ने पदाधिकारी से लंबित मांगो को लागू करने के लिए पत्र सौंपी। मांग पत्र में प्रमुख तीन मांगे है जिनमें डाटा एंट्री ऑपरेटर को झारखंड सरकार के अन्य विभागों में भर्ती मिलें। साथ ही 40,900 रुपये प्रतिमाह मानदेय देने और मानव संसाधन नियमावली लेवल एल 7 में अविलंब जोड़ने की मांग की है। साथ ही कर्मियों को उनके क्षेत्र में 15 किलोमीटर की दूरी के अंतर्गत पदस्थापन किया जाए की बात कहीं ।
महासंघ के महामंत्री सुनील कुमार साह ने मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी महोदय व सचिव मनोज कुमार से भी संघ के सदस्यों की मांगों को लेकर प्रस्ताव रखा। मौके पर संघ के अध्यक्ष करन कुमार गुप्ता, आलोक कुमार, कमला कुमारी ,पवन कुमार,रिजवान आलम, रोहित कुमार, लौरेंस तिर्की, इरशाद अंसारी, मुकेश कुमार, पूजा कुमारी, रीना कुमारी, सुमन कुमारी व अन्य उपस्थित थी।
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