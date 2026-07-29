जेआरएसयू के डीआरआर-सीसीए की उपलब्धि का सम्मान
झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय के डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एवं क्लाइमेट चेंज एडाप्टेशन क्लब ने जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की हैं। यह झारखंड का पहला क्लब है जो जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यशालाएँ और परियोजनाएँ संचालित कर रहा है।
रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय (जेआरएसयू) के आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं जलवायु परिवर्तन अनुकूलन क्लब (डीआरआर-सीसीए) ने जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कीं। विश्वविद्यालय ने बताया कि यह झारखंड का पहला डीआरआर-सीसी-ए क्लब है, जो लचीला झारखंड, आपदा मुक्त भविष्य की अवधारणा को साकार करने पर काम कर रहा है।
क्लब की गतिविधियाँ
विश्वविद्यालय के अनुसार, लोक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ प्रिया नमता टोपनो के मार्गदर्शन में संचालित क्लब विद्यार्थियों व युवाओं को जलवायु परिवर्तन, आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा सामुदायिक सहभागिता के प्रति जागरूक बनाने के लिए कार्यशालाओं, रचनात्मक मीडिया परियोजनाओं और जनजागरुकता अभियानों का संचालन कर रहा है।
पुरस्कार और सम्मान
मार्च 2026 में क्लब के सदस्य तनमय भट्टाचार्य के जलवायुयुक्त भविष्य के लिए जल विषयक वीडियो को महीने का सर्वश्रेष्ठ अभ्यास का सम्मान मिला। वहीं, जून 2026 में सोनाली पाल की लघु फिल्म स्थानीय अवलोकन के माध्यम से जलवायु परिवर्तन सिल्ली प्रखंड को महीने की सर्वश्रेष्ठ कहानी का पुरस्कार प्रदान किया गया। इस फिल्म में स्थानीय जलवायु प्रभावों और सामुदायिक अनुभवों का प्रभावी दस्तावेजीकरण किया गया है।
प्रतियोगिता में सफलता
जुलाई 2026 में सायन जाना ने जलवायु लचीलापन के लिए इंजीनियरिंग एवं प्रकृति-आधारित समाधान विषय पर तैयार लघु फिल्म के साथ अंतर-महाविद्यालय वीडियो प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया। फिल्म में शहरी बाढ़ के जोखिम को कम करने के लिए स्पंज सिटी, रेन गार्डन, हरित छत और वर्षा जल संरक्षण जैसे उपायों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया।
विशेष संगोष्ठी
विश्वविद्यालय ने बताया कि रेडआर इंडिया फाउंडेशन की ओर से 29 जुलाई को आयोजित ऑनलाइन संगोष्ठी व पैनल चर्चा में भी क्लब के कार्यों की सराहना की गई।
विश्वविद्यालय के कुलपति राहुल कुमार पुरवार व रजिस्ट्रार डॉ हेमंत कुमार भगत ने क्लब की उपलब्धियों पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि संस्थान युवाओं को जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करता रहेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि क्लब की गतिविधियां राज्य में आपदा प्रबंधन और जलवायु अनुकूलन के प्रति व्यापक जनजागरूकता पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।
प्रश्न और उत्तर
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंShreyashi Mishra
संक्षिप्त परिचय: श्रेयसी मिश्रा पिछले 19 वर्षों से अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान, रांची संस्करण में विशेष संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं। वह उच्च शिक्षा, महिला, बाल विकास और सामाजिक सरोकारों से जुड़े विषयों पर गहन रिपोर्टिंग के लिए जानी जाती हैं।
परिचय एवं अनुभव
श्रेयसी मिश्रा मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं। वर्ष 2011 से हिन्दुस्तान, रांची संस्करण से जुड़ी श्रेयसी ने उच्च शिक्षा, नवाचार, शोध, अनुसंधान और नीति-आधारित विषयों की रिपोर्टिंग में विशेष दक्षता हासिल की है। बदलते शैक्षणिक रुझानों और पाठकों की रुचि को समझने की उनकी क्षमता उनकी रिपोर्टिंग को विशिष्ट बनाती है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल तक)
श्रेयसी ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत हिन्दुस्तान, रांची से की। इससे पूर्व उन्होंने आकाशवाणी पटना, आकाशवाणी रांची, दूरदर्शन केंद्र पटना और दूरदर्शन केंद्र रांची में कार्य किया, जहां उन्होंने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल पत्रकारिता की मजबूत नींव तैयार की। इन्होंने कला, संस्कृति और फिल्म जगत की रिपोर्टिंग में भी उल्लेखनीय कार्य किया है। श्रेयसी ने गायक शान, मीका सिंह, कैलाश खेर, शारदा सिन्हा, पलाश सेन, ममता शर्मा, मालिनी अवस्थी, मनोज तिवारी, संतूर वादक पंडित शिवकुमार शर्मा, सितार वादक उस्ताद अमजद अली खान सहित अनेक ख्यातिप्राप्त कलाकारों और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी, ओलंपियन मैरी कॉम जैसी विशिष्ट हस्तियों के साक्षात्कार किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
श्रेयसी मिश्रा ने इतिहास में स्नातकोत्तर (एमए) की उपाधि प्राप्त की है और फैशन डिजाइनिंग में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सक्रिय पत्रकारिता में आने से पूर्व उनकी कहानियां और आलेख संडे ऑब्ज़र्वर, नवभारत टाइम्स और हिन्दुस्तान जैसे राष्ट्रीय पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। संडे ऑब्जर्वर में उनका बिहार की तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का साक्षात्कार काफी चर्चित रहा था। इन्होंने सीबीएसई शिक्षा प्रणाली, एनईपी-2020, आधुनिक खेती के तरीके, नई फसलों क प्रभेद और ग्रामीण आजीविका से जुड़े विषयों पर भी कई एक्सक्लूसिव और प्रभावशाली स्टोरीज़ की हैं।
और पढ़ें