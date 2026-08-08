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बेंगलुरु में झारखंड एकता संघ का गठन, प्रदीप कुमार बने अध्यक्ष

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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कर्नाटक के बेंगलुरु में रहने वाले झारखंडवासियों की सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए झारखंड एकता संघ का गठन किया गया। बैठक में पदाधिकारियों का चयन किया गया और संगठन को मजबूत करने पर चर्चा हुई। संघ का मुख्य उद्देश्य आपदा और अन्य संकटों में झारखंडवासियों की सहायता करना है।

बेंगलुरु में झारखंड एकता संघ का गठन, प्रदीप कुमार बने अध्यक्ष
बेंगलुरु में झारखंड एकता संघ का गठन, प्रदीप कुमार बने अध्यक्ष

हीरोडीह, प्रतिनिधि। कर्नाटक के बेंगलुरु में रह रहे झारखंडवासियों को एकजुट करने तथा उनके सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक एवं मानवीय हितों की रक्षा के उद्देश्य से झारखंड एकता संघ का गठन किया गया। इसको लेकर आयोजित बैठक में झारखंडवासियों की समस्याओं, संगठन के विस्तार तथा समाजहित से जुड़े कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करने पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में सर्वसम्मति से संघ के पदाधिकारियों का चयन किया गया। तिसरी थाना क्षेत्र के किसुटांड़ निवासी प्रदीप कुमार को अध्यक्ष, धनवार थाना क्षेत्र के बदडीहा निवासी परमेश्वर महतो को सचिव, गांवा थाना क्षेत्र के शेरूआ निवासी अनिल कुमार को कोषाध्यक्ष, हीरोडीह थाना क्षेत्र के बरवाडीह निवासी मिथिलेश कुमार को उपाध्यक्ष, पंकज विश्वकर्मा को मीडिया प्रभारी, परेश रजक को महासचिव तथा सनी ठाकुर को सह-कोषाध्यक्ष बनाया गया।

इसके अलावा राजेश चंद्रवंशी को युवा अध्यक्ष, रंजीत पंडित को कानूनी सलाहकार, धीरज रणवीर को सदस्यता सलाहकार, शंकर प्रसाद यादव को महामंत्री, नरेश यादव को संरक्षक मंत्री, जितेंद्र यादव को कार्यकारी अध्यक्ष तथा प्रवीण रजक को सोशल मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई। बैठक में संगठन को मजबूत करने के साथ कर्नाटक में रह रहे झारखंडवासियों के बीच आपसी सहयोग, भाईचारा और एकता को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया। सदस्यों ने निर्णय लिया कि प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना, बीमारी अथवा किसी अन्य आपात स्थिति में प्रभावित झारखंडवासियों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। संघ के अध्यक्ष प्रदीप कुमार ने कहा कि प्रवासी मजदूरों एवं अन्य झारखंडवासियों के हित में संगठन बनाने की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। इसी उद्देश्य से संघ के विस्तार और गठन को लेकर इससे पहले भी दो बैठकें आयोजित की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि संगठन का मुख्य उद्देश्य कर्नाटक में रह रहे झारखंडवासियों के सुख-दुख में साथ खड़ा होना और जरूरतमंदों की हरसंभव मदद करना है। बैठक के अंत में सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने संगठन को मजबूत बनाने और समाजसेवा के कार्यों में सदैव तत्पर रहने का संकल्प लिया। एकता हमारी पहचान, सहयोग हमारी ताकत और सेवा हमारा धर्म के संकल्प के साथ बैठक का समापन किया गया।

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