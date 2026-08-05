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झारखंड आदिवासी महोत्सव-2026 की तैयारियों को लेकर उपायुक्त ने की समीक्षा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कोडरमा
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झारखंड आदिवासी महोत्सव-2026 की सफलतापूर्वक आयोजन के लिए उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में आयोजन स्थल, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, अतिथि स्वागत, और सुरक्षा की तैयारियों पर चर्चा की गई। सभी संबंधित विभागों को समय पर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए ताकि महोत्सव भव्य और सफल हो सके।

झारखंड आदिवासी महोत्सव-2026 की तैयारियों को लेकर उपायुक्त ने की समीक्षा

कोडरमा, वरीय संवाददाता। झारखंड आदिवासी महोत्सव-2026 के सफल आयोजन को लेकर बुधवार को समाहरणालय सभागार में उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में महोत्सव की तैयारियों और विभिन्न विभागों की जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान आयोजन स्थल की व्यवस्थाओं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, अतिथियों के स्वागत, सुरक्षा, साफ-सफाई तथा प्रचार-प्रसार सहित सभी आवश्यक पहलुओं की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी तैयारियां पूरी करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि झारखंड आदिवासी महोत्सव राज्य की समृद्ध जनजातीय संस्कृति, परंपरा, लोककला, नृत्य और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने का महत्वपूर्ण मंच है।

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इसलिए आयोजन को भव्य, सुव्यवस्थित और सफल बनाने के लिए सभी अधिकारी अपने दायित्वों का गंभीरता एवं जिम्मेदारी के साथ निर्वहन सुनिश्चित करें। बैठक में वन प्रमंडल पदाधिकारी सौमित्र शुक्ला, उप विकास आयुक्त रवि जैन, अनुमंडल पदाधिकारी निर्मल सोरेन, जिला कल्याण पदाधिकारी प्रकाश बैठा, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी कनक कुमारी तिर्की, जिला योजना पदाधिकारी अनूप कुजूर सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे।

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