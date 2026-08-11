70वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता के लिए आज खिलाड़ी दिखाएंगे दम
झारखंड में 70वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता 2026-27 के लिए खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। राज्यस्तरीय खुली चयन प्रक्रिया 12 अगस्त को खेलगांव में विभिन्न स्टेडियमों में होगी। इसमें कुश्ती, जिम्नास्टिक, और अन्य खेलों के चयन शामिल हैं। चयन में निर्धारित आयु वर्ग, पात्रता और दस्तावेजों का पालन अनिवार्य होगा।
रांची, वरीय संवाददाता। 70वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता 2026-27 में झारखंड की ओर से प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों के चयन के लिए राज्यस्तरीय खुली चयन प्रक्रिया का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में 12 अगस्त को 9 खेलों की राज्य स्तरीय खुली चयन प्रक्रिया खेलगांव स्थित विभिन्न खेल स्टेडियमों में आयोजित की जाएगी। चयन प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न आयु वर्गों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। इस राज्यस्तरीय खुली चयन प्रक्रिया के अंतर्गत कुश्ती एवं जिम्नास्टिक की चयन प्रक्रिया गणपत राय इंडोर स्टेडियम में आयोजित होगी। योगासन की चयन प्रक्रिया बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम के हॉल में आयोजित होगी।
हैंडबॉल एवं बास्केटबॉल की चयन प्रक्रिया हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम, में होगी। भारोत्तोलन की चयन प्रक्रिया वेटलिफ्टिंग हॉल, बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में आयोजित होगी। तैराकी की चयन प्रक्रिया स्वीमिंग में आयोजित की जाएगी। टेबल टेनिस की चयन प्रक्रिया खेलगांव तथा सॉफ्टबॉल की चयन प्रक्रिया बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम स्थित प्रैक्टिस ग्राउंड में होगी।राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी सह आयोजन सचिव, धीरसेन ए सोरेंग ने बताया कि खिलाड़ियों के लिए संबंधित खेल के निर्धारित आयु वर्ग, पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेज का अनुपालन अनिवार्य होगा।
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