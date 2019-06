झारखंड: पिता लालू प्रसाद यादव से मिलने अस्पताल पहुंचे तेज प्रताप यादव

राजद नेता और बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेजप्रताप यादव अपने पिता लालू प्रसाद यादव से मिलने झारखंड के रिम्स अस्पताल पहुंचे। चारा घोटाले में जेल की सजा काट रहे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिलने तेजप्रताप यादव (तेज प्रताप यादव) शनिवार को रांची के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस अस्पताल पहुंचे. बता दें कि लालू यादव का इस अस्पताल में इलाज चल रहा है।

तेज प्रताप यादव काले रंग के शर्ट पैंट में पहुंचे। इनके माथे पर तिलक था। बताया जा रहा है कि वह अपने पिता के स्वास्थ्य का हाल जानने पहुंचे हैं।

Jharkhand: Tej Pratap Yadav arrives at Rajendra Institute of Medical Sciences (RIMS) in Ranchi to meet his father and former Bihar CM Lalu Prasad Yadav, who is undergoing treatment at the hospital. pic.twitter.com/qpbQJTjxXs