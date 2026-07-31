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सहायक शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष करने की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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झारखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ, धनबाद के जिला प्रधान सचिव आदित्य प्रसाद मिर्धा ने सहायक शिक्षक-शिक्षिकाओं और सहायक आचार्यों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अन्य शिक्षकों की तरह उनकी सेवानिवृत्ति के लाभ भी समान होने चाहिए।

सहायक शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष करने की मांग

धनबाद। झारखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ, जिला शाखा धनबाद के जिला प्रधान सचिव आदित्य प्रसाद मिर्धा ने सरकार से सहायक शिक्षक-शिक्षिकाओं एवं सहायक आचार्यों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष करने की मांग की है। प्रेस बयान जारी कर उन्होंने कहा है कि अन्य शिक्षकों की तरह सहायक शिक्षकों को भी समान सेवा लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने सरकार से इस संबंध में शीघ्र निर्णय लेकर शिक्षकों के हित में आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया।

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