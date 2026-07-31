सहायक शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष करने की मांग
झारखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ, धनबाद के जिला प्रधान सचिव आदित्य प्रसाद मिर्धा ने सहायक शिक्षक-शिक्षिकाओं और सहायक आचार्यों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अन्य शिक्षकों की तरह उनकी सेवानिवृत्ति के लाभ भी समान होने चाहिए।
धनबाद। झारखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ, जिला शाखा धनबाद के जिला प्रधान सचिव आदित्य प्रसाद मिर्धा ने सरकार से सहायक शिक्षक-शिक्षिकाओं एवं सहायक आचार्यों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष करने की मांग की है। प्रेस बयान जारी कर उन्होंने कहा है कि अन्य शिक्षकों की तरह सहायक शिक्षकों को भी समान सेवा लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने सरकार से इस संबंध में शीघ्र निर्णय लेकर शिक्षकों के हित में आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें