जेटेट की तैयारी शुरू, धनबाद में बनेगा सेंटर
शिक्षक बनने की चाह रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (जेटेट) का आयोजन जल्द किया जाएगा। 4.40 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में भाग लेंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने परीक्षा केंद्र बनाने के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं। यह परीक्षा कदाचार रहित संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा।
शिक्षक बनने की चाह रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। जल्द ही जेटेट (झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा) का आयोजन होगा। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के निर्देश पर झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने तैयारी शुरू कर दी है। राज्यभर के 4.40 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। धनबाद में अधिक से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) ने जिला प्रशासन से परीक्षा केंद्रों की सूची समेत अन्य जानकारी मांगी गई है। जिला प्रशासन ने डीईओ कार्यालय से परीक्षा केंद्र बनाए जाने वाले शिक्षण संस्थानों की सूची मांगी है। परीक्षा का संचालन जिला प्रशासन की देखरेख में होगी।
डीसी मुख्य जिला परीक्षा नियंत्रक की भूमिका में होंगे। बताते चलें कि कई वर्षों से जेटेट का आयोजन नहीं हुआ है।डीईओ कार्यालय को निर्देश दिया गया है कि जिला मुख्यालय व जिला मुख्यालय के निकटवर्ती प्रखंड में अवस्थित स्कूल, कॉलेजों, सीबीएसई, आईसीएसई स्कूलों में परीक्षा केंद्र का चयन किया जाए। जैक ने कहा है कि परीक्षा केंद्र बनाते समय केंद्रों में पर्याप्त उपलब्ध कमरों, बेंच-डेस्क का भी ध्यान रखते हुए परीक्षार्थियों की संख्या आवंटित किया जाए। जिन संस्थानों में पर्याप्त बेंच-डेस्क नहीं हो, उसे सेंटर नहीं बनाया जाए। प्रत्येक क्लासरूम में उचित दूरी पर बैठने की व्यवस्था हो, ताकि परीक्षा कदाचार रहित सम्पन्न हो। सेंटर में चाहरदीवारी का होना जरूरी है। सीसीटीवी हो, ताकि परीक्षा संचालन का निगरानी हो सके। शिक्षण संस्थानों को परीक्षा केंद्र के संबंध में 25 बिंदुओं की जानकारी निर्धारित फार्मेट में देनी होगी।
लेखक के बारे मेंAmit Watts
शॉर्ट बायो: अमित वत्स पिछले 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक, उच्च शिक्षा व तकनीकी शिक्षा का कवरेज कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
अमित वत्स पत्रकारिता जगत में जाना पहचाना नाम हैं। पत्रकारिता में 23 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में हिन्दुस्तान धनबाद संस्करण में एजुकेशन व रोजगार से जुड़े बीट की रिपोर्टिंग करते हैं। एजुकेशन बीट पर मजबूत पकड़ है।
करियर का सफर
अमित ने करियर की शुरुआत वर्ष 2002 में दैनिक जागरण से की। बहुत ही कम समय में प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। प्रारंभिक वर्षों में ही एजुकेशन बीट पर पकड़ बनाई। वर्ष 2009 में हिन्दुस्तान से जुड़े। उसके बाद पिछले 16 वर्षों से हिन्दुस्तान में शिक्षा समेत अन्य बीट का नेतृत्व कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए भी लगातार खबरें लिख रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्टभूमि और एजुकेशन रिपोर्टिंग
बीएड, एमए एजुकेशन के साथ ही मॉस कम्युनिकेशन की पढ़ाई का लाभ अमित को एजुकेशन बीट की रिपोर्टिंग में मिला। इसकारण एजुकेशन बीट पर कमांड होने के साथ ही आईआईटी धनबाद, यूनिवर्सिटी शोध की खबरें, वंचितों को मुख्यधारा से जोड़ने व एक्सक्लूसिव स्टोरी लिखते हैं।
शिक्षा और रोजगार
शिक्षा को सीधे आर्थिक अवसरों और रोजगार से जोड़ने पर केंद्रित विश्लेषण समेत अन्य एक्सक्लूसिव खबरें लिखी है। शिक्षा से संबंधित खबरों पर अमित की गहरी समझ है। अमित का मानना है कि तथ्य आधारित व विश्वसनीयता पत्रकारिता का महत्वपूर्ण अंग है। पाठकों को सटीक जानकारी मिलनी चाहिए। रिपोर्टिंग में विशेषकर छात्र केन्द्रित दृष्टिकोण जरूरी है।
विशेषज्ञता
- नई शिक्षा नीति कैसे बदल रही है
- प्रतियोगिता परीक्षाओं के अपडेट
- छात्रों के लिए तनावमुक्त तैयारी
- बोर्ड परीक्षाओं जैक, सीबीएसई, आईसीएसई की मूल्यांकन प्रक्रिया व रिजल्ट का विश्लेषण
- कौशल विकास आधारित शिक्षा