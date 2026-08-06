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मुनमुन भट्टाचार्जी को मिलेगा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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झारखंड से इस वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार नारी शक्ति को मिलेगा। धनबाद की मुनमुन भट्टाचार्जी को पुरस्कार मिलेगा। विभाग ने तीन शिक्षिकाओं के नाम की अनुशंसा की है। चयनित शिक्षिकाएँ रंजीता गांधी, मुनमुन भट्टाचार्जी, और शिल्पा गुप्ता हैं। अंतिम निर्णय केंद्रीय ज्यूरी लेगी और सम्मान 5 सितंबर को राष्ट्रपति द्वारा दिया जाएगा।

मुनमुन भट्टाचार्जी को मिलेगा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। झारखंड से इस वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार नारी शक्ति को ही मिलेगा। धनबाद की मुनमुन भट्टाचार्जी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिलेगा। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने तीन शिक्षिकाओं के नामों की अनुशंसा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए की है। बुधवार को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को अनुशंसा भेज दी। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए अनुशंसा की गई नाम में जिला सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस वर्मा माइंस, पूर्वी सिंहभूम की रंजीता गांधी, एमएस बरमसिया धनबाद की मुनमुन भट्टाचार्जी और एमएल रुंगटा प्लस टू स्कूल चाईबासा, पश्चिमी सिंहभूम की शिल्पा गुप्ता शामिल है।

शिक्षा विभाग के सचिव उमाशंकर की अध्यक्षता में गठित सर्च कमेटी ने जिलों से प्राप्त अनुशंसा की समीक्षा के बाद इन तीनों शिक्षिकाओं का नाम भेजने के लिए चयन किया गया। अब राष्ट्रीय स्तर पर गठित ज्यूरी इसपर अंतिम निर्णय लेगी। राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए एक से दो शिक्षिकाओं का चयन किया जाएगा और 5 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें सम्मानित करेंगी।

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