शिक्षक नियुक्ति मामले में अभ्यर्थी अलग-अलग पेश करेंगे दावा

राज्य सरकार के डाटा पर कई अभ्यर्थियों ने दाखिल की आपत्ति, प्रार्थियों की आपत्ति पर सरकार व जेएसएससी से तीन सप्ताह में जवाब तलब, फैक्ट फाइंडिंग कमीशन न

रांची। विशेष संवाददाता स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2016 से जुड़े नियुक्ति विवाद की शनिवार को वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमीशन के अध्यक्ष जस्टिस गौतम कुमार चौधरी ने ऑनलाइन सुनवाई की। कमीशन ने सभी प्रार्थियों को अपने-अपने दावे अलग-अलग प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। साथ ही राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) को प्रार्थियों के दावों पर तीन सप्ताह के भीतर अपना पक्ष रखने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी।

प्रार्थियों के दावे कमीशन ने कहा है कि प्रार्थियों को अपने दावे में यह स्पष्ट करना होगा कि वे शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए किस आधार पर योग्य हैं। इसके बाद राज्य सरकार और जेएसएससी उनके दावों पर अपना जवाब दाखिल करेंगे।

सुनवाई में पक्ष शनिवार की सुनवाई में प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता शेखर प्रसाद गुप्ता, राजेश कुमार, अमृतांश वत्स और शुभम मिश्रा समेत अन्य अधिवक्ताओं ने ऑनलाइन माध्यम से कमीशन के समक्ष पक्ष रखा। कमीशन के पूर्व के आदेश के आलोक में कई प्रार्थियों ने राज्य सरकार की ओर से उपलब्ध कराए गए डाटा पर अपनी आपत्तियां दाखिल कर दी हैं। जिन प्रार्थियों की आपत्तियां अब तक दाखिल नहीं हुई थीं, उन्हें शनिवार को ही आपत्ति प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।

अगली सुनवाई और हाईकोर्ट का निर्देश पिछली सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से नियुक्त अभ्यर्थियों से संबंधित विस्तृत डाटा की सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराई गई थी। कमीशन ने याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं को इस डाटा का अध्ययन कर एक अगस्त तक अपनी आपत्तियां दाखिल करने को कहा था।

फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने मीना कुमारी एवं अन्य से संबंधित शिक्षक नियुक्ति मामले में 257 याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए पूरे मामले की जांच के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमीशन गठित करने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट ने कमीशन को तीन माह के भीतर जांच पूरी कर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमीशन का अध्यक्ष झारखंड हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस गौतम कुमार चौधरी को बनाया गया है。