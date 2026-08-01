Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

चैंबर भवन में उद्यमियों के लिए सिम्पोजियम आज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
Follow us on Google News
share

जमशेदपुर में 1 अगस्त को एफजेसीसीआई और एससीसीआई द्वारा एक सिम्पोजियम का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम झारखंड के व्यापार, उद्योग और निवेश के लिए नई दिशा देने का प्रयास माना जा रहा है। चैंबर अध्यक्ष विजय आनंद मूनका ने इसे व्यापार और उद्योग क्षेत्र में क्रांति का एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

चैंबर भवन में उद्यमियों के लिए सिम्पोजियम आज

जमशेदपुर। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (एफजेसीसीआई) और सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एससीसीआई) की आरे से 1 अगस्त को चैंबर भवन बिष्टूपुर में सिम्पोजियम का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन झारखंड के व्यापार, उद्योग और निवेश के क्षेत्र में नई दिशा देने वाला प्रयास माना जा रहा है। चैंबर अध्यक्ष विजय आनंद मूनका ने बताया कि सिम्पोजियम झारखंड के व्यापार और उद्योग जगत के लिए नई क्रांति साबित हो सकता है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jharkhand Jamshedpur News Jamshedpur Latest News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।