चैंबर भवन में उद्यमियों के लिए सिम्पोजियम आज
जमशेदपुर में 1 अगस्त को एफजेसीसीआई और एससीसीआई द्वारा एक सिम्पोजियम का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम झारखंड के व्यापार, उद्योग और निवेश के लिए नई दिशा देने का प्रयास माना जा रहा है। चैंबर अध्यक्ष विजय आनंद मूनका ने इसे व्यापार और उद्योग क्षेत्र में क्रांति का एक महत्वपूर्ण कदम बताया।
जमशेदपुर। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (एफजेसीसीआई) और सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एससीसीआई) की आरे से 1 अगस्त को चैंबर भवन बिष्टूपुर में सिम्पोजियम का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन झारखंड के व्यापार, उद्योग और निवेश के क्षेत्र में नई दिशा देने वाला प्रयास माना जा रहा है। चैंबर अध्यक्ष विजय आनंद मूनका ने बताया कि सिम्पोजियम झारखंड के व्यापार और उद्योग जगत के लिए नई क्रांति साबित हो सकता है।
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