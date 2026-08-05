आंदोलनरत विद्यार्थियों के समर्थन में आए पूर्व डीजीपी राजीव
रांची में चल रहे छात्र आंदोलन में पूर्व डीजीपी राजीव कुमार ने छात्रों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि राज्य में 26 साल बाद भी पिछड़ा हुआ है। आंदोलन में लेखक व सामाजिक कार्यकर्ता रेणुका तिवारी और अन्य शामिल हुए। उन्होंने युवाओं को भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की प्रेरणा दी।
रांची, वरीय संवाददाता। जयपाल सिंह स्टेडियम में चल रहे छात्रों के आंदोलन में झारखंड के पूर्व डीजीपी राजीव कुमार भी बुधवार को पहुंचे। उन्होंने खुलकर छात्रों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि 26 साल बाद भी राज्य पिछड़ा हुआ है। रिटायर्ड अफसरों से भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की अपील करते हुए मुख्यमंत्री से विधानसभा मार्च से पूर्व छात्रों की मांगें पूरी करने की मांग की। लेखिका व सामाजिक कार्यकर्ता रेणुका तिवारी और रांची सिटीजन फोरम के छात्र भी आंदोलन में शामिल हुए। उन्होंने छात्रों की मांगों को पूरी तरह जायज बताया और कहा कि युवाओं का यह संघर्ष राज्य के हित में है।
उन्होंने सरकार से छात्रों की समस्याओं का जल्द समाधान करने की अपील की। शिक्षक शशिकांत और नीरज ने कहा कि अब युवा सिर्फ कमरों में बैठकर पढ़ाई करने वाले छात्र नहीं रहे, बल्कि वे सड़कों पर उतरकर भ्रष्टाचार तंत्र को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार हैं।छात्र आंदोलन के समर्थन में पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री प्रो केबी प्रसाद यादव ने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि जब युवा जागता है, तब देश का भाग्य भी बदलता है। उन्होंने कहा कि युवाओं के आगे लंबी जिंदगी पड़ी है, इसलिए उन्हें अपने बेहतर भविष्य के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ पुरजोर आवाज उठानी चाहिए। प्रो यादव ने युवाओं से एकजुट होकर भ्रष्टाचार मुक्त अभियान चलाने और भ्रष्टाचारियों को जड़ से उखाड़ फेंकने का आह्वान किया।
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