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परीक्षा सुधार के लिए बंद कमरे में बातचीत से छात्रों का इनकार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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रांची में छात्र-छात्राओं का आंदोलन 13 दिन से जारी है, जिसके चलते जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती प्रक्रियाओं में अनियमितताओं की जांच की मांग की जा रही है। छात्रों ने भूख हड़ताल, तिरंगा मार्च और प्रशासन से सार्वजनिक बातचीत की मांग की है। उनका उद्देश्य किसी राजनीतिक दल की मदद नहीं लेना बल्कि अपने भविष्य की लड़ाई लड़ना है।

परीक्षा सुधार के लिए बंद कमरे में बातचीत से छात्रों का इनकार

रांची, वरीय संवाददाता। पिछले 13 दिनों से कचहरी रोड स्थित जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहा छात्र-छात्राओं का आंदोलन इन दिनों चर्चा में है। झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) व झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की भर्ती प्रक्रियाओं में कथित अनियमितताओं की जांच और कार्रवाई की मांग को लेकर विद्यार्थी संघर्षरत हैं। दोनों आयोगों में सुधार, इनकी विभिन्न परीक्षाओं को रद्द कर जांच कराने वाली मांग के साथ बुधवार को विद्यार्थियों के आंदोलन में अलग जोश दिखा। लगातार बारिश के बीच आंदोलनकारी डटे रहे। इस बीच वहां पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों से विद्यार्थियों ने कहा कि सरकार से वार्ता बंद कमरे में नहीं होगी। धरनास्थल पर भूख हड़ताल, राजनीतिक दलों की इंट्री, प्रशासन की पहल, सामाजिक संगठनों का सहयोग और शाम को विशाल तिरंगा मार्च ने आंदोलन को और चर्चा में ला दिया है। भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार और निष्पक्ष जांच के साथ कार्रवाई होने तक डटे रहने का ऐलान किया। छात्रों ने कहा कि उनका आंदोलन किसी राजनीतिक दल या संगठन का नहीं, बल्कि राज्य के लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य की लड़ाई है। कहा कि सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलेगा। सरकार को परीक्षा रद्द कर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करानी होगी.

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सोनम वांगचुक ने देवेंद्रनाथ महतो की भूख हड़ताल तुड़वायी

देवेंद्रनाथ ने सिर्फ पानी पीकर आंदोलन करने का किया ऐलान

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आंदोलनरत छात्रों के लिए दो टेंट

धरनास्थल पर आंदोलनकारियों के लिए लगाए गए हैं दो टेंट

एक में देवेंद्रनाथ तो दूसरे में चार अन्य छात्रों का आमरण अनशन

झारखंड में विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में कथित अनियमितता को लेकर आंदोलनकारियों के लिए जयपाल सिंह स्टेडियम में दो अलग-अलग टेंट लगाए गए हैं। एक टेंट में चार विद्यार्थी आमरण अनशन पर डटे हुए हैं। वहीं, दूसरे में जेएलकेएम के नेता देवेंद्रनाथ महतो भूख हड़ताल पर रहे।

सोनम वांगचुक का समर्थन

सुबह करीब 10:30 बजे पिछले दिनों दिल्ली आंदोलन में भूख हड़ताल कर चुके प्रख्यात इनोवेटर सोनम वांगचुक ने वीडियो कॉल करके देवेंद्रनाथ महतो से बातचीत की। उन्होंने देवेंद्र को स्वास्थ्य का भी ख्याल रखने की सलाह दी। हालांकि उन्होंने आंदोलन के उद्देश्य को समर्थन दिया। इसके बाद देवेंद्रनाथ ने वांगचुक के आग्रह पर सिर्फ नमक-पानी लेकर भूख हड़ताल को समाप्त कर दिया। हालांकि उन्होंने ऐलान किया कि वे आंदोलन से अलग नहीं होंगे। अब सिर्फ पानी पीकर सांकेतिक अनशन जारी रखेंगे। दूसरी ओर, चार छात्र पहले की तरह आमरण अनशन पर डटे हुए हैं.

छात्रों की अपील- राजनीतिक दल दूर रहें

रांची युवा कांग्रेस के अध्यक्ष से मंच छोड़ने की अपील की

दिन में एनएसयूआई और युवा कांग्रेस के प्रतिनिधि छात्रों से मिलने धरनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि मुख्यमंत्री से मिलकर मांगों को रखेंगे। हालांकि दोपहर करीब दो बजे छात्रों ने मंच से घोषणा कर दी कि वे इस आंदोलन को किसी राजनीतिक दल का मंच नहीं बनने देंगे। अपील की कि कोई भी राजनीतिक दल आंदोलन की अगुवाई करने का प्रयास न करे। इसी दौरान रांची युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कुमार राजा मंच पर पहुंचे तो छात्रों ने विनम्रता से मंच छोड़ने का आग्रह किया। इस निर्णय को अन्य अभ्यर्थियों ने भी समर्थन दिया.

विद्यार्थियों ने बंद कमरे में वार्ता से किया इनकार

आंदोलनस्थल पर पहुंचे एसडीओ और एडीएम

दोपहर करीब 3:30 बजे सदर एसडीओ व एडीएम लॉ एंड ऑर्डर आंदोलनस्थल पर पहुंचे। इस बीच छात्रों ने कहा कि किसी भी तरह की बातचीत बंद कमरे में नहीं होगी। छात्रों ने कहा कि अब तक कई आश्वासन मिल चुके हैं, इसलिए अब पारदर्शी व सार्वजनिक बातचीत ही होगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि उनकी मांगें सरकार तक पहुंचाई जाएं और लिखित रूप में समाधान किया जाए।

आंदोलनरत छात्रों के लिए भोजन पहुंचाते रहे लोग

धरनास्थल पर दिनभर सामाजिक संगठनों, छात्र संगठनों और आम लोगों का सहयोग जारी रहा। दोपहर में कुछ संगठन छात्रों के लिए खिचड़ी और दाल-चावल लेकर पहुंचे। वहीं कई लोगों ने ऑनलाइन माध्यम से भी छात्रों का समर्थन किया। जोमैटो और स्विगी के जरिए धरनास्थल पर बर्गर, पिज्जा और अन्य खाद्य सामग्री भेजी गई। भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों को छोड़कर बाकी आंदोलनकारी छात्रों और वहां मौजूद समर्थकों के बीच भोजन वितरित किया गया। छात्रों ने कहा कि समाज के विभिन्न वर्गों से मिल रहा यह सहयोग उनके आंदोलन को नई ऊर्जा दे रहा है.

बारिश भी नहीं डिगा सकी छात्र-छात्राओं का हौसला

रांची में बुधवार को कई बार तेज बारिश हुई, लेकिन यह विद्यार्थियों का हौसला डिगा नहीं सकी। कई छात्र बारिश में भी नारे लगाते रहे और अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना था कि उनका संघर्ष अपने भविष्य और लाखों अभ्यर्थियों के अधिकारों के लिए है। पूरे दिन धरनास्थल पर छात्रों की आवाजाही रही। कई अभ्यर्थी दूसरे जिलों से भी आंदोलन में शामिल होने पहुंचे.

तिरंगा मार्च में गूंजी भविष्य बचाने की मांग

आंदोलन के 13वें दिन अभ्यर्थियों ने विशाल तिरंगा मार्च निकाला। हजारों विद्यार्थी तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरे और शांतिपूर्ण मार्च किया। इस दौरान देशभक्ति नारे लगे। तिरंगा मार्च समाप्त होने के बाद सभी छात्र वापस जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचे। यहां सामूहिक रूप से राष्ट्रगान गाया गया। इसके बाद भी छात्र देर शाम तक धरनास्थल पर डटे रहे.

सामान्य प्रश्न

छात्रों का आंदोलन कब से चल रहा है?
छात्रों का आंदोलन पिछले 13 दिनों से चल रहा है।
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