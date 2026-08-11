Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

लाठी चार्ज के विरोध में दिशा छात्र संगठन का प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
Follow us on Google News
share

झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। दिशा छात्र संगठन ने बताया कि छात्रों ने लोकतांत्रिक तरीके से विधानसभा घेराव का प्रयास किया था। आंदोलनकारी इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन मानते हैं।

लाठी चार्ज के विरोध में दिशा छात्र संगठन का प्रदर्शन

झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित धांधली और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में दिशा छात्र संगठन ने प्रदर्शन किया। संगठन के चंद्रप्रकाश ने कहा कि छात्र अपनी मांगों को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से विधानसभा घेराव करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन पर लाठी और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। प्रशांत ने कहा कि छात्र-युवा आंदोलनों को दबाना लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। इस अवसर पर आकाश, प्रियांशु, जय, चंद्रप्रकाश, विधि, सुहानी, विशेष और पीयूष आदि शामिल रहे।

ये भी पढ़ें:झारखंड में छात्रों पर पुलिस द्वारा किये लाठी चार्ज की निंदा
ये भी पढ़ें:अगर सफेद झूठ कुछ होता है तो...; झारखंड के मंत्री के बयान पर ऐसा क्यों बोले प्रदर्शनकारी छात्र
ये भी पढ़ें:आइसा जेएसएससी-सीजीएल रद्द करने की मांग पर अडिग
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jharkhand Prayagraj News Prayagraj Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।