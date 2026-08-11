लाठी चार्ज के विरोध में दिशा छात्र संगठन का प्रदर्शन
झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। दिशा छात्र संगठन ने बताया कि छात्रों ने लोकतांत्रिक तरीके से विधानसभा घेराव का प्रयास किया था। आंदोलनकारी इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन मानते हैं।
झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित धांधली और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में दिशा छात्र संगठन ने प्रदर्शन किया। संगठन के चंद्रप्रकाश ने कहा कि छात्र अपनी मांगों को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से विधानसभा घेराव करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन पर लाठी और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। प्रशांत ने कहा कि छात्र-युवा आंदोलनों को दबाना लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। इस अवसर पर आकाश, प्रियांशु, जय, चंद्रप्रकाश, विधि, सुहानी, विशेष और पीयूष आदि शामिल रहे।
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