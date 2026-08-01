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महिला विश्वविद्यालय की छात्राओं ने ग्रासरूट इनोवेशन प्रोग्राम के तहत पारंपरिक ज्ञान और नवाचारों की खोज की

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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झारखंड सरकार की इंटर्नशिप योजना के तहत जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय की छात्राएं ग्रामीण क्षेत्रों में नवाचार और पारंपरिक ज्ञान का विशेष अध्ययन कर रही हैं। प्रोफेसर डॉ. रंजू कुमारी के नेतृत्व में छात्राओं का दल हलुदबनी पंचायत के गांवों में सक्रिय रूप से सर्वेक्षण कर रहा है, जहां वे स्थानीय लोगों से संवाद कर ज्ञान एकत्र कर रही हैं।

महिला विश्वविद्यालय की छात्राओं ने ग्रासरूट इनोवेशन प्रोग्राम के तहत पारंपरिक ज्ञान और नवाचारों की खोज की
महिला विश्वविद्यालय की छात्राओं ने ग्रासरूट इनोवेशन प्रोग्राम के तहत पारंपरिक ज्ञान और नवाचारों की खोज की

झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी ग्रासरूट इनोवेशन प्रोग्राम यानी इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय की छात्राएं ग्रामीण क्षेत्रों में नवाचार और पारंपरिक ज्ञान की तलाश को लेकर विशेष अध्ययन कर रही हैं। मनोविज्ञान विभाग की प्रोफेसर डॉ. रंजू कुमारी के नेतृत्व में विश्वविद्यालय की छात्राओं का एक दल क्षेत्र में सक्रिय रूप से जुटा हुआ है। छात्राओं के इस दल में प्रीति कुमारी महतो, डॉली मुर्मू, खुशी कुमारी झींकी और पायल कुमारी शामिल हैं, जो जमशेदपुर (जुगसलाई) प्रखंड के अंतर्गत आने वाली मध्य हलुदबनी पंचायत के विभिन्न गांवों का गहन सर्वेक्षण कर रही हैं।सर्वेक्षण के दौरान इन छात्राओं ने पाराटोला, नीमटोला, कौटाकुल्ही और डोमन सिंह कॉलोनी जैसे गांवों का दौरा किया और स्थानीय लोगों से संवाद स्थापित कर पारंपरिक ज्ञान और नवाचारों की खोज की।

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