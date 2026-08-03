दुमका, प्रतिनिधि। निकाली गई छात्र जन आक्रोश महारैली 7 दिन में कार्रवाई नहीं तो बड़ा आंदोलन की चेतावनी निकाली गई छात्र जन आक्रोश महारैली 7 दिन में कार

झारखंड छात्र समन्वय समिति के बैनर तले सोमवार को छात्र जन आक्रोश महारैली निकाली गई। रैली का नेतृत्व छात्र नेता डॉ. श्यामदेव हेंब्रम, राजीव बास्की एवं राजेंद्र मुर्मू ने किया। रैली में जिले के विभिन्न छात्र संगठनों, अभ्यर्थियों और सामाजिक संगठनों के सैकड़ों छात्र-छात्राएं शामिल हुए। महारैली एसपी कॉलेज से शुरू होकर शिव पहाड़ चौक, बड़ा बांध चौक, टीन बाजार, नीचे बाजार, वीर कुंवर सिंह चौक होते हुए समाहरणालय पहुंची। वहां सभा के बाद राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त के माध्यम से मांग पत्र सौंपा गया।

परीक्षा में अनियमितताओं छात्र नेता डॉ. श्याम देव हेंब्रम ने कहा कि झारखंड लोक सेवा आयोग एवं कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में लगातार अनियमितताएं सामने आ रही हैं। जेपीएससी महाघोटाले की सीबीआई जांच कराई जाए और दोषियों पर कठोर कार्रवाई हो। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द कर पारदर्शी तरीके से पुनः परीक्षा आयोजित की जाए। जेएसएससी फील्ड वर्कर परीक्षा में सिलेबस से बाहर प्रश्न पूछे गए हैं, यह अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है। मेधा एवं पारदर्शिता के आधार पर चयन प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए।

छात्रवृत्ति भुगतान की मांग छात्र नेता राजीव बास्की ने कहा कि ई-कल्याण पोर्टल पर शैक्षणिक सत्र 2023-24 एवं 2024-25 की लंबित छात्रवृत्ति राशि का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जाए। कल्याण छात्रावासों में समय पर गुणवत्तापूर्ण भोजन, रसोइया, सफाईकर्मी, पेयजल, रात्रि प्रहरी, बिजली, पुस्तकें, खेल सामग्री, सुरक्षा व्यवस्था सहित सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। सरकार छात्र हितों की लगातार अनदेखी कर रही है।

स्नातक नामांकन पर कटौती छात्र नेता राजेंद्र मुर्मू ने कहा कि सरकार लगातार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। सबसे बड़ा मुद्दा एसपी कॉलेज दुमका में स्नातक नामांकन सीटों में कटौती है। सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय द्वारा एसपी कॉलेज की स्नातक नामांकन सीटें 5570 से घटाकर 2820 कर दी गई हैं। इससे करीब 2750 छात्र-छात्राओं के उच्च शिक्षा से वंचित होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। विशेषकर कला, विज्ञान और वाणिज्य की सीटों में भारी कटौती से गरीब, आदिवासी, मूलवासी एवं ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों का भविष्य संकट में पड़ गया है। सीटों की कटौती तत्काल वापस लेकर पूर्ववत सीटें बहाल की जाएं। जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी और पुनः परीक्षा नहीं होगी, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों ने चेतावनी दी कि यदि 7 दिनों के भीतर ठोस और सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई तो व्यापक लोकतांत्रिक आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी।