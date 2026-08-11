भाजपा युवा मोर्चा के लोगों को झारखंड भेज रही: वेणुगोपाल
झारखंड में छात्रों के अहिंसक आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि वह पश्चिम बंगाल से युवाओं को ट्रकों में भरकर भेज रही है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि इस तरह से आंदोलन को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, ताकि सरकार के खिलाफ बढ़ते आक्रोश को कम किया जा सके।
झारखंड में चल रहे छात्र आंदोलन के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल से भाजपा के युवा मोर्चा के लोगों को ट्रकों में भरकर झारखंड भेजा जा रहा। पार्टी का कहना है कि छात्रों के अहिंसक आंदोलन को अलग रंग देने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक्स पर एक वीडियो जारी कर यह आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि झारखंड के आंदोलन में फर्जी भीड़ भेजकर उसे बड़ा दिखाने की कोशिश की जा रही, ताकि राजधानी में छात्रों के आंदोलन के बाद केंद्र सरकार के खिलाफ पैदा हुए जन आक्रोश को कमतर किया जा सके।
केंद्र पर निशाना साधते हुए वेणुगोपाल ने कहा कि सरकार को भारत की जनता को मूर्ख समझना और बनाना बंद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले महीने हुई घटनाएं सिर्फ ट्रेलर थीं। युवाओं तथा छात्रों को पता है कि उनके भविष्य को केंद्र सरकार की विफल नीतियों ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। देश में ऐसी साजिशों के लिए कोई जगह नहीं है।
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