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आंदोलनरत छात्रों का बाघमारा विधायक ने बढ़ाया हौसला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में पेपर लीक और अनियमितताओं के विरोध में छात्र आंदोलन जारी है। बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो ने आंदोलन का समर्थन करते हुए छात्रों से मुलाकात की और सरकार से पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया की मांग की। उन्होंने भरोसा दिया कि छात्रों की आवाज न्याय मिलने तक उठाई जाएगी।

आंदोलनरत छात्रों का बाघमारा विधायक ने बढ़ाया हौसला

जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित पेपर लीक, अनियमितताओं और पारदर्शिता की मांग को लेकर रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहे छात्र आंदोलन को बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो का समर्थन मिला। विधायक ने आंदोलनरत छात्रों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ धांधली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह आंदोलन झारखंड के स्वाभिमान और रोजगार की सुरक्षा के लिए है। उन्होंने राज्य सरकार से भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी बनाने और गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच की मांग की। विधायक ने भरोसा दिलाया कि न्याय मिलने तक सड़क से लेकर सदन तक छात्रों की आवाज उठाई जाएगी।

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गौरतलब है कि नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में एनडीए के विधायक छात्रों से मिलने पहुंचे थे, जिनमें शत्रुघ्न महतो भी शामिल थे।

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