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झारखंड राज्य खुला विश्वविद्यालय में नए कोर्स का हुआ शुभारंम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
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झारखंड राज्य खुला विश्वविद्यालय में कई नए कोर्स शुरू किए गए हैं, जिनमें बीए हिस्ट्री, बीए पॉलिटिकल साइंस, बीए इकोनॉमीक्स, बीए इंग्लिश और बीए हिंदी शामिल हैं। ये कोर्स विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त हैं। नामांकन जुलाई-2026 सत्र से प्रारंभ हो रहा है। अध्ययन केंद्र कोऑर्डिनेटर ने नए कोर्स को लेकर क्षेत्रवासियों में खुशी व्यक्त की।

झारखंड राज्य खुला विश्वविद्यालय में नए कोर्स का हुआ शुभारंम

बरकाकाना, निज प्रतिनिधि। झारखंड राज्य खुला विश्वविद्यालय में कई नए कोर्स का शुभारंम किया गया है। जिसमें पहले से मौजूद कई कोर्स के अलावा बीए हिस्ट्री, बीए पॉलिटिकल साइंस, बीए इकोनॉमीक्स, बीए इंग्लिश, बीए हिंदी की मान्यता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो दिल्ली से मिल गया है। खुला विश्वविद्यालय के अधिकृत अध्ययन केंद्र छेदी उरांव एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट नया नगर बरकाकाना जिला रामगढ़ है। अध्ययन केंद्र में नामांकन जुलाई- 2026 सत्र से प्रारंभ किया गया है। घर बैठे महिला पुरुष, गृहणी, कामकाजी महिलाएं अब डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से नामांकन लेकर अपने भविष्य को संवार सकती है। अध्ययन केंद्र कोऑर्डिनेटर डॉ मनोज कुमार अगरिया ने विश्वविद्यालय के कुलपति और कुलसचिव को धन्यवाद दिया है।

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उन्होंने बताया कि नए कोर्स शुरू होने से क्षेत्रवासियों में हर्ष व्याप्त है। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय में बीबीए, बीसीए, बीएस आईटी, बी कॉम, एम कॉम आदि में भी नामांकन प्रारंभ है।

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