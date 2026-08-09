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रांची में राज्य स्तरीय खुली चयन प्रतियोगिता 12 से

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची द्वारा 12 से 22 अगस्त तक रांची में खेलो झारखंड राज्यस्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। सभी सरकारी और निजी विद्यालयों के कक्षा छह से 12वीं तक के छात्र इसमें भाग ले सकते हैं। चयनित विद्यार्थियों को 2026-27 के राष्ट्रीय स्कूली खेलों में भाग लेने का मौका मिलेगा।

रांची में राज्य स्तरीय खुली चयन प्रतियोगिता 12 से

धनबाद। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची की ओर से खेलो झारखंड राज्यस्तरीय खुली चयन प्रतियोगिता 12 से 22 अगस्त तक रांची के विभिन्न मैदान में करायी जाएगी। सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों एवं सभी निजी विद्यालयों की कक्षा छह से 12वीं तक (आयु 10 से 19 वर्ष के बीच) के छात्र-छात्राएं हिस्सा ले सकते हैं। 38 खेलों से संबंधित शिड्यूल जारी कर दिया गया है। इस प्रतियोगिता में चयनित छत्र-छात्राओं को राष्ट्रीय स्कूली खेल 2026-27 में भाग लेने का मौका मिलेगा। प्रतिभागियों को एलीजीबिलिटी फॉर्म में स्कूल हेडमास्टर से वेरीफिकेशन कराना होगा।

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