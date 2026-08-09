रांची में राज्य स्तरीय खुली चयन प्रतियोगिता 12 से
झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची द्वारा 12 से 22 अगस्त तक रांची में खेलो झारखंड राज्यस्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। सभी सरकारी और निजी विद्यालयों के कक्षा छह से 12वीं तक के छात्र इसमें भाग ले सकते हैं। चयनित विद्यार्थियों को 2026-27 के राष्ट्रीय स्कूली खेलों में भाग लेने का मौका मिलेगा।
धनबाद। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची की ओर से खेलो झारखंड राज्यस्तरीय खुली चयन प्रतियोगिता 12 से 22 अगस्त तक रांची के विभिन्न मैदान में करायी जाएगी। सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों एवं सभी निजी विद्यालयों की कक्षा छह से 12वीं तक (आयु 10 से 19 वर्ष के बीच) के छात्र-छात्राएं हिस्सा ले सकते हैं। 38 खेलों से संबंधित शिड्यूल जारी कर दिया गया है। इस प्रतियोगिता में चयनित छत्र-छात्राओं को राष्ट्रीय स्कूली खेल 2026-27 में भाग लेने का मौका मिलेगा। प्रतिभागियों को एलीजीबिलिटी फॉर्म में स्कूल हेडमास्टर से वेरीफिकेशन कराना होगा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें