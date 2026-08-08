जमशेदपुर से विमान सेवा जारी रखने की पहल करेंगे सीएम
झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता कुणाल शाड़ंगी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। उन्होंने जमशेदपुर से भुवनेश्वर और कोलकाता के बीच हवाई सेवाओं की बहाली और नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षकों के समायोजन की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की। सीएम ने सभी मुद्दों पर चर्चा की और आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया।
झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता सह पूर्व विधायक कुणाल षाड़ंगी ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। उन्होंने जमशेदपुर से भुवनेश्वर और कोलकाता के बीच संचालित हवाई सेवाओं को बहाल रखने के संबंध में चर्चा की। उन्होंने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि केंद्र सरकार द्वारा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत दी जा रही सब्सिडी बंद होने के कारण अगस्त के अंतिम सप्ताह से ये उड़ानें बंद होने वाली हैं। इससे कोल्हान क्षेत्र के यात्रियों, व्यवसायियों और मरीजों को भारी असुविधा होगी। उन्होंने राज्य सरकार से आग्रह किया कि इस पर केंद्र सरकार और नागरिक उड्डयन मंत्रालय से वार्ता कर आवश्यक पहल की जाए।
इस दौरान विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में इंटरमीडिएट की पढ़ाई बंद होने तथा नई शिक्षा नीति के तहत प्रभावित शिक्षकों व शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के समायोजन की प्रक्रिया जल्द शुरू करने की मांग भी की गई। साथ ही, पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला और गुड़ाबांधा प्रखंड समेत अन्य क्षेत्रों के चिह्नित आंदोलनकारियों को अब तक प्रमाण-पत्र नहीं मिलने का मुद्दा उठाया गया। इससे वे पेंशन योजना सहित अन्य सरकारी सुविधाओं से वंचित हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी मामलों को गंभीरता से लेते हुए इस दिशा में आवश्यक और त्वरित पहल करने का पूरा आश्वासन दिया।
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