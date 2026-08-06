जिले के 1 लाख 41 हजार 737 मतदाताओं का नाम सूची से बाहर

देवघर,प्रतिनिधि।भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)झारखंड 2026 का कार्य किया जा रहा है। आयोग के निर्देशानुसार 5 अगस्त ब

देवघर,प्रतिनिधि। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)झारखंड 2026 का कार्य किया जा रहा है। आयोग के निर्देशानुसार 5 अगस्त बुधवार को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। साथ ही आयोग द्वारा 5 अगस्त से 4 सितंबर 2026 तक दावे एवं आपत्तियां दर्ज करने की अवधि निर्धारित की गई है।

मतदाता विवरण एसआईआर के तहत जिले के तीन विधानसभा क्षेत्र 13-मधुपुर, 14-सारठ एवं 15-देवघर में कुल 1 लाख 41 हजार 737 मतदाताओं का नाम सूची से बाहर कर दिया गया है। जिले के 1133040 मतदाताओं में से 991303 का फाईल्ड एंड साईन्ड ईएफ डिजिटाईज्ड किया गया है। वहीं एसआईआर 2026 के दौरान जिले के 13-मधुपुर विधानसभा में 29220, 14-सारठ विधानसभा में 27654 व 15-देवघर विधानसभा में 84863 मतदाताओं का नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटा दिया गया है। एसआईआर के तहत मृतकों की संख्या मधुपुर विधानसभा में 7034, सारठ विधानसभा में 9097 व देवघर में विधानसभा में 11846 है। इस प्रकार कुल 27977 मृतकों का नाम सूची से हटाया गया है। वहीं अनट्रेसेबल अबसेंट मतदाताओं में मधुपुर विधानसभा में 4454, सारठ विधानसभा में 2020 व देवघर विधानसभा में 40201 है। जबकि परमानेंटली सिफ्टेड के तहत मधुपर विधानसभा में 13439, सारठ विधानसभा में 13515 व देवघर विधानसभा में 25696 मतदाता शामिल है। इस प्रकार जिले के कुल 52650 मतदाता स्थायी रुप से सिफ्टेड हो गए हैं। वहीं जिले के तीनों विधानसभा में अदर 2330 व ऑलरेडी इनर enrolled में 12105 मतदाता शामिल हैं।

मतदाता सूची का विश्लेषण इस प्रकार 13-मधुपुर विधानसभा के 369083 मतदाताओं में से 339863 का फाईल्ड एंड साईन्ड ईएफ डिजिटाईज्ड किया गया है और 29220 मतदाताओं का नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची से बाहर किया गया है। वहीं 14-सारठ विधानसभा के 319891 मतदाताओं में से 292237 का फाईल्ड एंड साईन्ड ईएफ डिजटाईज्ड किया गया है और 27654 मतदाताओं का नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची से बाहर किया गया है। जबकि 15-देवघर विधानसभा के 444066 मतदाताओं में से 359203 का फाईल्ड एंड साईन्ड ईएफ डिजिटाईज्ड किया गया है और 84863 मतदाताओं का नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची से बाहर किया गया है। इस प्रकार जिले के 1133040 मतदाताओं में से 991303 मतदाताओं का नाम फाईल्ड एंड साईन्ड ईएफ डिजिटाईज्ड किया गया है और 141737 मतदाताओं का नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची से बाहर किया गया है。

दावे एवं आपत्ति की अवधी 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावा एवं आपत्ति की है अवधि :- भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार झारखंड विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)2026 के तहत 5 अगस्त से 4 सितंबर 2026 तक दावा एवं आपत्ति की अवधि निर्धारित है। इसके साथ ही 5 अगस्त से 3 अक्टूबर 2026 तक नोटिश एवं दावे-आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। इसके बाद 7 अक्टूबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।