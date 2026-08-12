Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

भाजपा का झारखंड बंद पूरी तरह फेल: संजय

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
Follow us on Google News
share

गिरिडीह, प्रतिनिधि। जिला झामुमो ने भाजपा का झारखंड बंद को पूरी तरह फेल बताया। जिलाध्यक्ष संजय सिंह ने दवा किया कि इस बंद को न तो छात्र और न ही जनता का समर्थन मिला है। सभी दुकानें खुली रही और यात्री वाहनों का संचालन भी होता रहा। झारखंड सरकार ने छात्रों की 98 प्रतिशत मांगें मान ली थीं।

भाजपा का झारखंड बंद पूरी तरह फेल: संजय

गिरिडीह, प्रतिनिधि। जिला झामुमो ने मंगलवार को भाजपा का झारखंड बंद को पूरी तरह फेल बताया।

ये भी पढ़ें:Garhwa News: झारखंड बंद का आंशिक असर, बसों का परिचालन बाधित

झारखंड बंद का प्रभाव

सर्किट हाउस में प्रेसवार्ता कर जिलाध्यक्ष संजय सिंह ने दावा किया कि इस बंद को न तो छात्र और न ही जनता का समर्थन मिला है। रोमजर्रा की तरह सभी दुकानें खुली रही। यात्री वाहनों का संचालन भी होता रहा।

ये भी पढ़ें:भाजपा का झारखंड बंद पूरी तरह विफल : संजय वैद्य

छात्रों की मांगों को सरकार ने स्वीकार किया

उन्होंने बंद को विफल करार देते हुए कहा कि झारखंड में भाजपा द्वारा छात्र आंदोलन के पीछे से अराजकता फैलाने की, जो साजिश रची गई थी वो फेल हो गई। झारखंड सरकार ने छात्रों की मांग पर त्वरित कार्रवाई की। देश के किसी भी राज्य में कोई सरकार द्वारा छात्र या जनता की मांग पर सरकार के आमने-सामने आकर इस तरह से बात करने का कोई उदाहरण नहीं है।

भाजपा द्वारा भडका हुआ उपद्रव

जिलाध्यक्ष ने कहा कि छात्र आंदोलन में पश्चिम बंगाल से लोगों को भाजपा ने रांची बुलाकर उपद्रव मचाया था। छात्र संगठन शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे। सरकार के प्रतिनिधि छात्र संगठनों से बातचीत भी कर रहे थे। सरकार ने छात्रों की 98 प्रतिशत मांगें मान ली थी। सारी बातें मुख्यमंत्री के संज्ञान में दी जा रही थी। लेकिन भाजपा की करतूत ने सब खत्म कर आंदोलन को अराजक बना दिया। कहा कि मंगलवार को झारखंड बंद भी पूरी तरह फेल रहा। मौके पर गिरिडीह महापौर प्रमिला मेहरा, उप महापौर सुमित कुमार, झामुमो के जिला प्रवक्ता कृष्णमुरारी शर्मा, अभय सिंह आदि थे।

प्रश्न और उत्तर

झामुमो ने झारखंड बंद को किस प्रकार बताया?
झामुमो ने भाजपा का झारखंड बंद को पूरी तरह फेल बताया।
ये भी पढ़ें:भाजपा के झारखंड बंद का साहिबगंज में मिलाजुला असर
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jharkhand Gridih News BJP अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।