भाजपा का झारखंड बंद पूरी तरह फेल: संजय
गिरिडीह, प्रतिनिधि। जिला झामुमो ने भाजपा का झारखंड बंद को पूरी तरह फेल बताया। जिलाध्यक्ष संजय सिंह ने दवा किया कि इस बंद को न तो छात्र और न ही जनता का समर्थन मिला है। सभी दुकानें खुली रही और यात्री वाहनों का संचालन भी होता रहा। झारखंड सरकार ने छात्रों की 98 प्रतिशत मांगें मान ली थीं।
गिरिडीह, प्रतिनिधि। जिला झामुमो ने मंगलवार को भाजपा का झारखंड बंद को पूरी तरह फेल बताया।
झारखंड बंद का प्रभाव
सर्किट हाउस में प्रेसवार्ता कर जिलाध्यक्ष संजय सिंह ने दावा किया कि इस बंद को न तो छात्र और न ही जनता का समर्थन मिला है। रोमजर्रा की तरह सभी दुकानें खुली रही। यात्री वाहनों का संचालन भी होता रहा।
छात्रों की मांगों को सरकार ने स्वीकार किया
उन्होंने बंद को विफल करार देते हुए कहा कि झारखंड में भाजपा द्वारा छात्र आंदोलन के पीछे से अराजकता फैलाने की, जो साजिश रची गई थी वो फेल हो गई। झारखंड सरकार ने छात्रों की मांग पर त्वरित कार्रवाई की। देश के किसी भी राज्य में कोई सरकार द्वारा छात्र या जनता की मांग पर सरकार के आमने-सामने आकर इस तरह से बात करने का कोई उदाहरण नहीं है।
भाजपा द्वारा भडका हुआ उपद्रव
जिलाध्यक्ष ने कहा कि छात्र आंदोलन में पश्चिम बंगाल से लोगों को भाजपा ने रांची बुलाकर उपद्रव मचाया था। छात्र संगठन शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे। सरकार के प्रतिनिधि छात्र संगठनों से बातचीत भी कर रहे थे। सरकार ने छात्रों की 98 प्रतिशत मांगें मान ली थी। सारी बातें मुख्यमंत्री के संज्ञान में दी जा रही थी। लेकिन भाजपा की करतूत ने सब खत्म कर आंदोलन को अराजक बना दिया। कहा कि मंगलवार को झारखंड बंद भी पूरी तरह फेल रहा। मौके पर गिरिडीह महापौर प्रमिला मेहरा, उप महापौर सुमित कुमार, झामुमो के जिला प्रवक्ता कृष्णमुरारी शर्मा, अभय सिंह आदि थे।
प्रश्न और उत्तर
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