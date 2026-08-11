झारखंड बंद को सफल बनाने सड़कों पर उतरे भाजपाई, हेमंत सरकार से मांगा इस्तीफा
आदित्यपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने झारखंड बंद को सफल बनाने के लिए सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस्तीफे की मांग की और जेपीएससी घोटाले के खिलाफ छात्रों पर पुलिस कार्रवाई की निंदा की। कार्यकर्ताओं ने प्रतियोगी परीक्षाओं में निष्पक्ष जांच की मांग की।
आदित्यपुर। झारखंड बंद को सफल बनाने के लिए भाजपा आरआईटी मंडल के कार्यकर्ता मंडल अध्यक्ष अभिषेक विशाल के नेतृत्व में सड़कों पर उतरे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस्तीफे की मांग की।भाजपा कार्यकर्ताओं ने जेपीएससी घोटाले के विरोध में रांची में छात्रों द्वारा किए गए विधानसभा मार्च के दौरान पुलिस कार्रवाई की कड़ी निंदा की। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि अपने हक और परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंता का विषय है।मंडल
अध्यक्ष अभिषेक विशाल ने कहा कि छात्रों की आवाज को दबाने के बजाय सरकार को जेपीएससी सहित प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।इस दौरान भाजपा के प्रदेश सचिव शैलेन्द्र सिंह, प्रदेश कार्यकारी सदस्य भाजयुमो विनय कृष्ण राजू, सुनील श्रीवास्तव, राकेश मिश्रा, विनय कंचन समेत बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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