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शिवसेना के प्रदेश प्रमुख दीपक सिंह देवघर रवाना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड शिवसेना के प्रदेश प्रमुख दीपक सिंह ने सावन माह के शुरुआत पर श्रद्धालुओं के साथ देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में जाकर दर्शन और पूजन करने का निर्णय लिया। उन्होंने इस तीर्थयात्रा को न केवल धार्मिक, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व का बताया। यात्रा के दौरान उनके साथ कई श्रद्धालु भी शामिल हुए।

शिवसेना के प्रदेश प्रमुख दीपक सिंह देवघर रवाना

बेड़ो, प्रतिनिधि। झारखंड शिवसेना के प्रदेश प्रमुख दीपक सिंह गुरुवार को सावन माह के शुभारंभ पर श्रद्धालुओं के साथ बाबा बैद्यनाथ धाम के दर्शन और पूजन के लिए देवघर रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के बाद वे बाबा वासुकीनाथ में भी जलाभिषेक करेंगे। उन्होंने कहा कि बाबा धाम की यात्रा एक पवित्र तीर्थयात्रा है, जिसे प्रत्येक भारतीय को जीवन में एक बार अवश्य करना चाहिए। दीपक सिंह ने कहा कि बाबा धाम यात्रा का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से भी है। यह यात्रा लोगों को एकता, सौहार्द और भगवान शिव के प्रति समर्पण का संदेश देती है।

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उनके साथ शिवम सिन्हा, जितेंद्र सिंह, राजू सिंह, नरेश साहू, बसंत लोहरा, नरेश समेत दर्जनों श्रद्धालु देवघर के लिए रवाना हुए।

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