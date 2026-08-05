झारखंड पब्लिक स्कूल में नशा मुक्ति महाअभियान
झारखंड पब्लिक स्कूल में प्रजापति ब्रह्मकुमारी इश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा नशा मुक्ति महाअभियान के तहत एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। उद्घाटन में निदेशक अताउर रहमान और प्राचार्य सुरजीत सेन शामिल हुए। निदेशक ने ध्यान और शुद्ध विचार के माध्यम से मानसिक और शारीरिक मजबूती के महत्व पर बल दिया।
झारखंड पब्लिक स्कूल में मंगलवार को प्रजापति ब्रह्मकुमारी इश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से नशा मुक्ति महाअभियान के तहत गोष्ठी हुई। उद्घाटन निदेशक अताउर रहमान, प्राचार्य सुरजीत सेन व प्रजापति ब्रह्मकुमारी इश्वरीय विश्वविद्यालय की बहनों ने किया। निदेशक ने कहा कि ध्यान व शुद्ध विचार के माध्यम से ही शारीरिक व मानसिक मजबूती संभव है। बच्चों से गलत आदतों से दूर रहने की बातें कही। छबि बहन, आरती बहन, विद्यालय के शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी व छात्र-छात्राएं मौके पर थे।
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