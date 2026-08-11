जेजेएम : निधि की कमी से सिर्फ 28 % योजनाएं पूरी, एक ही ठेकेदार को कई निविदाएं मिलीं

विधानसभा के पटल पर वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक की निष्पादन ऑडिट रिपोर्ट रखी गई, जांची गई 39 में से 32 निविदाओं में ठेकेदारों के बीच मिलीभगत की आशंका से

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। केंद्र प्रायोजित जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत दिसंबर 2024 तक राज्य सरकार ने 24,360.91 करोड़ की अनुमानित लागत से 98,067 योजनाओं को मंजूरी दी थी। इनमें 97,535 योजनाओं पर काम शुरू हुआ। लेकिन दिसंबर 2024 तक निधि की कमी के चलते केवल 27,249 योजनाएं (28 %) ही पूरी हो सकीं। इसका सीधा असर घरों तक नल कनेक्शन पहुंचाने के लक्ष्य पर पड़ा। यह जानकारी मंगलवार को सदन में रखी गई जेजेएम के कार्यान्वयन पर 2019-20 से 2023-24 तक की निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट में सामने आई है।

ठेकेदारों की मिलीभगत रिपोर्ट में एक ही ठेकेदार को कई निविदाएं देने की बात सामने आई, जबकि उसके पास तय शर्तों के मुताबिक पर्याप्त संसाधन नहीं थे। जांची गई 39 में से 32 निविदाओं में ठेकेदारों के बीच मिलीभगत की आशंका से इनकार नहीं किया जा सका, क्योंकि उन्होंने एक-दूसरे के लिए बोली दस्तावेज खरीदे थे। इस प्रक्रिया में ठेकेदारों को करीब 27.13 करोड़ का अनुचित वित्तीय लाभ मिला, जिसमें अस्वीकार्य भुगतान, अनधिकृत मात्रा परिवर्तन और वसूली न होना शामिल है।

कार्यक्रम का लक्ष्य और योजना बता दें कि इस लेखा परीक्षा का मकसद यह जांचना था कि क्या कार्यक्रम के लक्ष्य पूरे हुए, योजना और क्रियान्वयन के लिए संस्थागत ढांचा मौजूद था, संसाधनों का उपयोग किफायती तरीके से हुआ। बनाई गई परिसंपत्ति अगले दो-तीन दशकों तक टिकाऊ रहेंगी। जेजेएम की जिम्मेदारी राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन पर थी, जिसे कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, जिला मिशन और ग्राम समितियों का सहयोग मिला।

रिपोर्ट में बताया गया है कि जब अगस्त 2019 में यह योजना शुरू हुई थी, तब राज्य के 52,27,214 ग्रामीण घरों में से केवल 7% के पास नल कनेक्शन था। मार्च 2025 तक 62,53,471 घरों में से 55% को कनेक्शन मिल चुका है, लेकिन यह आंकड़ा राष्ट्रीय औसत 80% से काफी कम है। जांची गई 40 एकल ग्राम योजनाओं में से आधी योजनाएं तय मानक 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मुकाबले सिर्फ 37% पानी ही दे पा रही थीं। लाभार्थियों के सर्वेक्षण में भी 19 से 40% लोगों ने अनियमित, अपर्याप्त या गंदे पानी की शिकायत की।

प्रबंधन और निगरानी में कमियां ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया है कि नोडल पेयजल एवं स्वच्छता विभाग सहायता गतिविधियों और जल गुणवत्ता निगरानी के लिए तय पांच और 2% बजट के मुकाबले क्रमशः केवल 1.41 और 0.85% राशि ही खर्च कर सका। कार्यान्वयन सहायता एजेंसियों की नियुक्ति में देरी के कारण ग्राम कार्य योजनाएं समुदाय की भागीदारी के बिना बनाई गईं। जांची गई छह जिला प्रयोगशालाओं में से चार के पास जरूरी मान्यता नहीं थी और उपकरणों की भी भारी कमी पाई गई। पोर्टल पर दर्ज आंकड़ों में भी विसंगति मिली। छह जिलों ने खुद 6.27 लाख कनेक्शन की जानकारी दी, जबकि पोर्टल पर 8.31 लाख दर्ज थे।

जल पोर्टल: निगरानी व्यवस्था में खामियां जल जीवन मिशन के तहत एकल ग्राम योजनाओं की निगरानी मुश्किल पाई गई। रिमोट मैनेजमेंट सिस्टम की सिर्फ डिवाइस आईडी झार जल पोर्टल पर दर्ज थी, जबकि योजना आईडी और गांव-पंचायत का नाम नहीं जोड़ा गया, जिससे किसी खास योजना की स्थिति पता लगाना कठिन हो गया। इसके अलावा, पोर्टल पर आंकड़े दर्ज करने के जिम्मेदार ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के जल सहियाओं को न इंटरनेट वाले मोबाइल फोन दिए गए, न ही उन्हें आंकड़े फीड करने का तकनीकी प्रशिक्षण मिला। इससे निगरानी प्रणाली प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाई।