Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बहरागोड़ा में झामुमो ने पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को दी भावभीनी श्रद्धांजलि

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, घाटशिला
Follow us on Google News
share

बहरागोड़ा में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर माल्यार्पण किया और उनके संघर्ष को याद किया। असित मिश्रा ने उनके आदर्शों के पालन का संकल्प लिया और उनके योगदान को सराहा।

बहरागोड़ा में झामुमो ने पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को दी भावभीनी श्रद्धांजलि
बहरागोड़ा में झामुमो ने पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को दी भावभीनी श्रद्धांजलि

बहरागोड़ा।मंगलवार को बहरागोड़ा झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रखंड कमेटी द्वारा प्रखंड अध्यक्ष असित मिश्रा के नेतृत्व में झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। जहां पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर असित मिश्रा ने शिबू सोरेन के आजीवन संघर्ष को याद करते हुए कहा कि उन्होंने झारखंड राज्य के गठन, जल-जंगल-जमीन की रक्षा तथा आदिवासियों, मूलवासियों, किसानों और मजदूरों के अधिकारों के लिए जो ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी, उसके त्याग और सामाजिक सरोकारों को कभी भुलाया नहीं जा सकता।

ये भी पढ़ें:Jamshedpur News: जुबली पार्क गोलचक्कर पर झामुमो ने की पत्थलगढ़ी, शिबू सोरेन के नाम पर होगा चौक का नामकरण

वहीं इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में प्रो. श्याम मुर्मू, निर्मल दुबे, मिंटू पाल, गुरुचरण मांडी, मुखिया पानसोरी हांसदा, रासबिहारी साहू, सुमित माईती, रिंकू माईती, जीत वाहन राउत, बिशु ओझा, जगदीश राय, बापी साहू, यदुपति राणा, बुद्धदेव साहू और समीर सोरेन सहित कई प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित थे।इधर झारखंड के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री डॉ दिनेष कुमार षडंगी के आवासीय कार्यालय में दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि मनाई।

ये भी पढ़ें:राजनगर में दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा
ये भी पढ़ें:Jamshedpur News: सोनारी में शिबू सोरेन की प्रतिमा का अनावरण, प्रथम पुण्यतिथि पर दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jharkhand
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।