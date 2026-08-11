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राज्य के 608 युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण देगा खादी आयोग

By Amit Ranjan
हिन्दुस्तान, धनबाद
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झारखंड के खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। आयोग का लक्ष्य 608 बेरोजगार युवाओं को स्थानीय संसाधनों के अनुसार विभिन्न व्यवसायों का प्रशिक्षण देना है, जिसमें मधुमक्खी पालन, इमली प्रसंस्करण, और कपड़े बनाने शामिल हैं। लाभुकों को अनुदान पर उपकरण भी प्रदान किए जाएंगे।

राज्य के 608 युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण देगा खादी आयोग

झारखंड के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग, रांची ने पहल शुरू की है। आयोग की ओर से खादी विकास योजना और ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत युवाओं को विभिन्न रोजगारपरक गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद लाभुकों को अनुदान पर मशीन और जरूरी उपकरण भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए एनजीओ, सहकारी समितियों, ट्रस्ट और अर्द्धसरकारी संगठनों से आवेदन मांगे गए हैं। आयोग का लक्ष्य 608 बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार से जोड़ना है। योजना के तहत युवाओं को स्थानीय संसाधन और बाजार की मांग के अनुरूप विभिन्न व्यवसायों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें मधुमक्खी पालन, इमली प्रसंस्करण, पॉपकॉर्न निर्माण, कुंभकारी, पेपर-पत्ता प्लेट व दोना निर्माण, सबाई घास से रस्सी निर्माण, एसी और मोबाइल मरम्मत, सिलाई तथा लेदर के जूता-चप्पल निर्माण एवं मरम्मत का प्रशिक्षण शामिल है। प्रशिक्षण के बाद लाभुकों को व्यवसाय शुरू करने के लिए जरूरी टूलकिट और उपकरण उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था है.

किस चीज में कितने को मिलेगा प्रशिक्षण

मधुमक्खी पालन के लिए 60, इमली प्रसंस्करण के लिए 100, पॉपकॉर्न निर्माण के लिए 40 और कुंभकारी के लिए 140 प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया जाएगा। इसी तरह पेपर प्लेट, दोना निर्माण और सबाई घास से रस्सी बनाने के लिए 40-40 लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। एसी मरम्मत, मोबाइल मरम्मत और सिलाई के लिए 20-20 प्रशिक्षणार्थियों का चयन होगा। लेदर के जूता-चप्पल निर्माण के लिए 20 और इसकी मरम्मत के लिए अनुसूचित जनजाति श्रेणी के 28 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण देने का प्रावधान है.

अनुदान पर मशीन और उपकरण

योजना के तहत लाभुकों को औजार और उपकरण उपलब्ध कराने में अनुदान भी दिया जाएगा। सामान्य श्रेणी के लाभुकों को उपकरण की लागत का सिर्फ 20 प्रतिशत और एससी-एसटी श्रेणी के लाभुकों को 10 प्रतिशत देना होगा। वहीं बीपीएल श्रेणी के लाभुकों के लिए किसी तरह का योगदान नहीं रखा गया है। योजना में एससी-एसटी आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी.

उत्पादों की बिक्री के लिए बनेंगे खादी संस्थान

खादी आयोग की योजना केवल प्रशिक्षण तक सीमित नहीं है। प्रशिक्षण प्राप्त करनेवाले युवाओं द्वारा तैयार उत्पादों की बिक्री के लिए राज्यभर में नए खादी संस्थानों की स्थापना की भी तैयारी है। इससे स्थानीय स्तर पर तैयार उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। आयोग का उद्देश्य प्रशिक्षण, उपकरण और बाजार की सुविधा उपलब्ध कराकर युवाओं को रोजगार मांगने के बजाय रोजगार देने वाला बनाने की दिशा में आगे बढ़ाना है.

सामान्य प्रश्न

झारखंड के युवाओं को किस योजना के तहत प्रशिक्षण दिया जाएगा?
खादी विकास योजना और ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत युवाओं को विभिन्न रोजगारपरक गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
Amit Ranjan

लेखक के बारे में

Amit Ranjan

शॉर्ट बायो: अमित रंजन पिछले 18 वर्षों से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में ‘हिन्दुस्तान’ में प्रिंसिपल कंटेंट क्रिएटर के पद पर कार्यरत हैं।


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अमित रंजन भारतीय प्रिंट और डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 18 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ और ‘लाइव हिन्दुस्तान’ प्रिंसिपल कंटेंट क्रिएटर के रूप में कार्यरत हैं। दिसंबर 2014 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने बदलते मीडिया ट्रेंड्स, डिजिटल ऑडियंस बिहेवियर और कंटेंट स्ट्रेटेजी पर मजबूत पकड़ बनाई है। तथ्यपरक, विश्वसनीय और पाठक-केंद्रित रिपोर्टिंग उनकी पहचान है।


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