चार अगस्त को मनाई जाएगी शिबू सोरेन की पुण्यतिथि: झामुमो

गढ़वा में झामुमो की बैठक में पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने शिबू सोरेन की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम की योजना बनाई। 4 अगस्त को उनकी श्रद्धांजलि सभा और रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। सभी जिलों में उनकी आदमकद प्रतिमाएं लगाई जाएंगी।

​गढ़वा, प्रतिनिधि। झामुमो जिला कमिटी की बैठक पूर्व मंत्री सह झामुमो के केंद्रीय महासचिव मिथिलेश कुमार ठाकुर के कल्याणपुर स्थित आवासीय कार्यालय में जिलाध्यक्ष शंभू राम की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य रूप से पूर्व मंत्री मिथिलेश उपस्थित थे। बैठक में पार्टी के आगामी कार्यक्रम पर विस्तृत चर्चा की गई।

कार्यक्रम की योजना मौके पर पूर्व मंत्री ने कहा कि अलग झारखंड राज्य के निर्माण और आदिवासियों-मूलवासियों के हक-अधिकारों के लिए, पिछड़ों, दलितों, शोषितों, वंचितों के लिये दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी का योगदान अविस्मरणीय है। उनका झारखण्ड व हमारे समाज के लिए किया किया गया संघर्ष अद्वितीय है। चार अगस्त को आयोजित होने वाले कार्यक्रम में बाबा दिशोंम गुरु के जीवन, विचारों और संघर्षों पर चर्चा कर उन्हें अपने जीवन में आत्मसात करने को कहा।

श्रद्धांजलि सभा उन्होंने कहा ​कि झामुमों गढ़वा जिला कमिटी, के द्वारा चार अगस्त को पद्मभूषण दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है, यह कार्यक्रम पूरे झारखंड राज्य में व्यापक स्तर पर आयोजित किया जा रहा है।

प्रतिमा स्थापना और अन्य कार्यक्रम झारखंड के सभी जिलों में पद्मभूषण दिशोंम गुरु शिबू सोरेन की आदमकद प्रतिमा लगाया जायेगा जिसमे गढ़वा जिला बिरसा मुंडा पार्क में सांकेतिक रूप से उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर पुण्यतिथि मनायी जाएगी। तत्पश्चात दिशोम गुरु शिबू सोरेन के पुण्यतिथि के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। साथ ही जरुरतमंदों के बीच वस्त्र व भोजन का वितरण किया जाएगा। जिले के सभी प्रखंडों में सुबह 8 बजे से 11 बजे के बीच श्रद्धांजलि कार्यक्रम संपन्न होंगे। वहीं जिला मुख्यालय स्थित भगवान बिरसा मुंडा पार्क में दोपहर 12 बजे मुख्य श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा। जहां दिशोम गुरु के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया जाएगा। बैठक में केंद्रीय सदस्य ताहिर अंसारी, मनोज ठाकुर, मेदिनी खान, शांति देवी, अंजलि गुप्ता, राजकिशोर यादव, नितेश सिंह, जिला सचिव शरीफ अंसारी, उपाध्यक्ष श्रवण सिंह खऱवार, मुक्तेश्वर पांडेय, संजय कांस्यकार, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष रेखा चौबे सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे।