एक रुपये प्रति हेक्टेयर फसल बीमा, 80% तक मिलेगा मुआवजा

जमशेदपुर, मुख्य संवाददाता। इस साल कम बारिश की आशंकाओं के बीच राज्य में फसल बीमा योजना लागू हो गई है। खरीफ सीजन के लिए सिर्फ दो फसलों की बीमा को मंजूरी दी गई है। इनमें अगहनी धान और भदई मकई शामिल है। किसानों का निबंधन प्रति हेक्टेयर मात्र एक रुपये के प्रीमियम में किया जाएगा।

योजना का समय सीमा

योजना का एक पहलू यह है कि किसानों को निबंधन के लिए मात्र 31 जुलाई तक का ही समय दिया गया है। वैसे सहकारिता विभाग से इसकी अधिसूचना 20 जुलाई को जारी हुई थी। जिला तक इसकी सूचना आने में और समय लगा। राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का नाम बदलकर झारखंड सरकार ने बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की है। सभी 24 जिलों में यह योजना प्रभावी होगी। पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। पश्चिमी सिंहभूम में बजाज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. बीमा करेगी। बीमा योजना कलस्टर के आधार पर लागू की गई है। धान के लिए ग्राम पंचायत, जबकि मकई के लिए प्रखंड को कलस्टर माना गया है। ऋण लेने वाले और गैर ऋणी दोनों प्रकार के किसान योजना का समान लाभ उठा सकेंगे। योजना के तहत एक ही रकबा हेतु एक से अधिक बार बीमा कराने की अनुमति नहीं होगी। एक ही प्लॉट होने पर एक से अधिक बार इसकी एंट्री करने की स्थिति में जो रकबा पहले एंट्री की जाएगी, उसे ही बीमा कंपनी स्वीकार करेगी।