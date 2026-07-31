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एक रुपये प्रति हेक्टेयर फसल बीमा, 80% तक मिलेगा मुआवजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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किसानों को बेहद कम समय दिया गया, आज तक ही होगा रजिस्ट्रेशन अगहनी धान

एक रुपये प्रति हेक्टेयर फसल बीमा, 80% तक मिलेगा मुआवजा

जमशेदपुर, मुख्य संवाददाता। इस साल कम बारिश की आशंकाओं के बीच राज्य में फसल बीमा योजना लागू हो गई है। खरीफ सीजन के लिए सिर्फ दो फसलों की बीमा को मंजूरी दी गई है। इनमें अगहनी धान और भदई मकई शामिल है। किसानों का निबंधन प्रति हेक्टेयर मात्र एक रुपये के प्रीमियम में किया जाएगा।

योजना का समय सीमा

योजना का एक पहलू यह है कि किसानों को निबंधन के लिए मात्र 31 जुलाई तक का ही समय दिया गया है। वैसे सहकारिता विभाग से इसकी अधिसूचना 20 जुलाई को जारी हुई थी। जिला तक इसकी सूचना आने में और समय लगा। राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का नाम बदलकर झारखंड सरकार ने बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की है। सभी 24 जिलों में यह योजना प्रभावी होगी। पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। पश्चिमी सिंहभूम में बजाज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. बीमा करेगी। बीमा योजना कलस्टर के आधार पर लागू की गई है। धान के लिए ग्राम पंचायत, जबकि मकई के लिए प्रखंड को कलस्टर माना गया है। ऋण लेने वाले और गैर ऋणी दोनों प्रकार के किसान योजना का समान लाभ उठा सकेंगे। योजना के तहत एक ही रकबा हेतु एक से अधिक बार बीमा कराने की अनुमति नहीं होगी। एक ही प्लॉट होने पर एक से अधिक बार इसकी एंट्री करने की स्थिति में जो रकबा पहले एंट्री की जाएगी, उसे ही बीमा कंपनी स्वीकार करेगी।

बीमा का भुगतान

जिले में धान के लिए 98,620 राशि तय

फसल नुकसान होने की स्थिति में दी जाने वाली बीमा की रकम हर जिले के लिए अलग-अलग है। फसल नुकसान होने पर अधिकतम नुकसान का 80 प्रतिशत तक भुगतान किया जाएगा। जैसे पूर्वी सिंहभूम में धान के लिए 98,620 जबकि मकई के लिए 81,845 रुपये प्रति हेक्टेयर है। सरायकेला के लिए यह दर 85,751 और 74,427 रुपये है। पश्चिमी सिंहभूम के लिए यह क्रमश: 71,224 और 57,041 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर है।

सामान्य प्रश्न

फसल बीमा योजना के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि क्या है?
किसानों को निबंधन के लिए मात्र 31 जुलाई तक का ही समय दिया गया है।
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