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एकचारी-अमडंडा सड़क बनी नदी, दो से तीन फीट पानी में जान जोखिम में डालकर आवागमन आधा किलोमीटर तक जर्जर सड़क पर जलजमाव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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एकचारी-अमडंडा सड़क बनी नदी, दो से तीन फीट पानी में जान जोखिम में डालकर आवागमन

एकचारी-अमडंडा सड़क बनी नदी, दो से तीन फीट पानी में जान जोखिम में डालकर आवागमन आधा किलोमीटर तक जर्जर सड़क पर जलजमाव

कहलगांव, निज प्रतिनिधि। एकचारी-अमडंडा होते हुए झारखंड सीमा तक जाने वाली करीब 12 किलोमीटर लंबी मुख्य सड़क की स्थिति इन दिनों बदहाल है। अमडंडा थाना क्षेत्र के काझा-घुटियानी गांव के समीप करीब आधा किलोमीटर सड़क बरसात में नदी में तब्दील हो गई है। सड़क पर दो से तीन फीट तक पानी जमा रहने से ग्रामीणों को गिरते-पड़ते और जान जोखिम में डालकर आवागमन करना पड़ रहा है।

सड़क पर जलजमाव

जलजमाव के कारण टोटो, ऑटो और बाइक के इंजन में पानी चले जाने से वाहन बीच रास्ते में ही बंद हो जाते हैं। ग्रामीणों के अनुसार, पिछले करीब पांच वर्षों से सड़क गड्ढों में तब्दील है। बरसात में स्थिति और गंभीर हो जाती है। गड्ढों और जलजमाव के कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। कई बार वाहन गड्ढों में पलटने से लोग चोटिल भी हो चुके हैं।

ग्रामीणों की समस्याएँ

काझा-घुटियानी के ग्रामीण बबलू महतो, नंद किशोर महतो, दीनानाथ यादव, सुभाष यादव और फारूक उमर ने बताया कि सड़क की बदहाली के कारण घर से निकलना मुश्किल हो गया है। अनुमंडल मुख्यालय, बाजार और रेलवे स्टेशन जाने में भी परेशानी होती है। बारिश के दिनों में सड़क पर कमर तक पानी जमा हो जाता है, जिससे बच्चों को बाहर भेजने में भी डर लगता है।

शिकायत और आंदोलन की चेतावनी

ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क की मरम्मत और जलनिकासी को लेकर विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से कई बार शिकायत की गई, लेकिन ठोस पहल नहीं हुई। करीब एक वर्ष पूर्व ग्रामीणों ने सड़क पर धान की रोपाई कर तत्कालीन विधायक के खिलाफ विरोध जताया था। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जल्द निर्माण या मरम्मत शुरू नहीं हुई तो धरना-प्रदर्शन कर आंदोलन किया जाएगा। ग्रामीणों के अनुसार, सड़क किनारे बना नाला सड़क से ऊंचा है, जिससे पानी उसमें नहीं जा पाता।

सरकारी पहल

प्रखंड विकास पदाधिकारी कन्हैया कुमार ने बताया कि ग्रामीण कार्य विभाग के सहायक अभियंता से बात कर समस्या का समाधान कराया जाएगा। वहीं, ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता विकास कुमार ने बताया कि उक्त स्थल पर एक ओर नाला निर्माण बाकी है। बगीचे से पानी सड़क पर आने के कारण जलजमाव हो रहा है। नाला और सड़क निर्माण पूरा होने के बाद समस्या दूर हो जाएगी। तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था का समाधान तलाशा जा रहा है।

सामान्य प्रश्न

ग्रामीणों ने सड़क की स्थिति को लेकर क्या शिकायत की?
ग्रामीणों ने सड़क की मरम्मत और जलनिकासी को लेकर विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से कई बार शिकायत की लेकिन ठोस पहल नहीं हुई।
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