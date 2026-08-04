दिशोम गुरु को भारत रत्न भी मिलना चाहिए : मिथिलेश

गढ़वा, प्रतिनिधि। झामुमो की ओर से मंगलवार को पद्मभूषण और दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि जिले भर में श्रद्धा और सेवा भाव के साथ मनाई गई। मुख्य कार्यक्रम शहर के कल्याणपुर स्थित बिरसा मुंडा हेलीपैड पार्क में आयोजित हुआ, जहां सर्वधर्म प्रार्थना सभा, श्रद्धांजलि सभा और सामाजिक सेवा से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री सह झामुमो के केंद्रीय महासचिव मिथिलेश कुमार ठाकुर ने शिबू सोरेन की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने उन्हें पद्मभूषण से सम्मानित किया है, लेकिन उनके योगदान को देखते हुए उन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी मिलना चाहिए।उक्त

अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और सरना धर्म के धर्मगुरुओं ने सर्वधर्म प्रार्थना कर सामाजिक सौहार्द और एकता का संदेश दिया। मौके पर झारखंड आंदोलनकारियों और विभिन्न धर्मगुरुओं को माला, अंगवस्त्र और बुके देकर सम्मानित किया गया। पुण्यतिथि के मौके पर पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के आवास पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें उनकी पत्नी चंचला ठाकुर सहित 50 लोगों ने रक्तदान कर मानव सेवा का संदेश दिया। इसके अलावा गरीबों के बीच वस्त्र, भोजन का वितरण और सदर अस्पताल में भर्ती मरीजों के बीच फल बांटे गए। जिले के सभी प्रखंडों में भी वस्त्र एवं फल वितरण जैसे सेवा कार्य किए गए। कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, भवनाथपुर विधायक अनंत प्रताप देव सहित अन्य नेताओं ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री मिथिलेश ने कहा कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन केवल झारखंड आंदोलन के महानायक ही नहीं, बल्कि दलितों, आदिवासियों, शोषितों और वंचितों के अधिकारों के लिए आजीवन संघर्ष करने वाले जननेता थे। उन्होंने घोषणा की कि जल्द ही बिरसा मुंडा हेलीपैड पार्क में दिशोम गुरु की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। उन्होंने कहा कि शिबू सोरेन ने कभी सत्ता के लिए राजनीति नहीं की, बल्कि झारखंड और झारखंडियों के अधिकारों की लड़ाई को अपना जीवन समर्पित किया। उन्होंने महाजनी प्रथा के खिलाफ किशोरावस्था से ही संघर्ष शुरू किया और शिक्षा, खेती और नशामुक्ति जैसे सामाजिक अभियानों को लगातार आगे बढ़ाया। कार्यक्रम में भवनाथपुर विधायक अनंत प्रताप देव, झामुमो जिलाध्यक्ष शंभू राम, जिला सचिव शरीफ अंसारी सहित पार्टी के कई पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और कार्यकर्ता उपस्थित थे।