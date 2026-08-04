जेपीएससी गड़बड़ी में बीएसएल के असिस्टेंट मैनेजर की तलाश

झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की 14वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा से जुड़े कथित नियुक्ति गड़बड़ी मामले की जांच तेज हो गई है। रांची सीआईडी की टीम ने सोमवार को बोकारो स्टील प्लांट के असिस्टेंट मैनेजर सनत प्रकाश के धनबाद के सरायढेला स्थित फ्लैट और बोकारो सेक्टर-3सी स्थित घर में दबिश दी। दोनों जगहों पर सनत प्रकाश नहीं मिला। धनबाद में बलियापुर रोड स्थित वीटी इंफ्रा के छठी मंजिल पर रहने वाले जय सिंह के पुत्र सनत प्रकाश के भाई आदित्य प्रकाश से सीआईडी ने घंटों पूछताछ की। फ्लैट की भी छानबीन की गई। वहीं बोकारो के सेक्टर-3सी स्थित सनत का आवास बंद पाया गया।

सीआईडी के साथ धनबाद में सरायढेला इंस्पेक्टर मंजीत कुमार और बोकारो में सिटी डीएसपी राजीव रंजन और सिटी थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर सुदामा दास मौजूद थे। सेक्टर-3सी स्थित आवास संख्या 315 करीब एक वर्ष से बंद पड़ा है। ऐसे में छापेमारी के दौरान जांच एजेंसियों को कोई विशेष सफलता नहीं मिल सकी। वीटी इंफ्रा स्थित फ्लैट में भी टीम को कुछ खास हाथ नहीं लग सका।जेपीएससी गड़बड़ी प्रकरण की जांच में जुटी सीआईडी विभिन्न अभ्यर्थियों और संबंधित व्यक्तियों के बारे में जानकारी एकत्र कर रही है। इसी सिलसिले में सनत प्रकाश का नाम सामने आने के बाद उनकी तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि सनत भी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी से जुड़े हैं। जांच एजेंसियों ने अभी तक उनके खिलाफ लगे आरोप को स्पष्ट नहीं किया है। इधर, बोकारो सिटी पुलिस ने जांच में सहयोग के लिए बीएसएल प्रबंधन से सनत प्रकाश की सेवा संबंधी पूरी जानकारी मांगी है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, सनत प्रकाश ने वर्ष 2021 में बीएसएल के ईसीएफ विभाग में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर योगदान दिया था। गौरतलब है कि 14वीं जेपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर सीआईडी मुख्यालय के निर्देश पर राज्यभर में जांच चल रही है। इसी कड़ी में धनबाद और बोकारो में यह कार्रवाई की गई, जबकि मामले की विस्तृत जांच अभी जारी है।