नए जेपीएससी अध्यक्ष की तलाश में सरकार
सरकार को संतोष सतपथी, सुखदेव सिंह, एन.एन. सिन्हा, आई.एस. चतुर्वेदी, मुखमीत भाटिया और शैलेश सिंह जैसे वरिष्ठ अधिकारियों के नाम सुझाए गए हैं।
रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) के नए अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार ने मंथन तेज कर दिया है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष के इस्तीफे और 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को लेकर उठे विवाद के बीच नए अध्यक्ष की नियुक्ति को सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक फैसलों में माना जा रहा है। सरकार के समक्ष सेवानिवृत्त वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के कई नाम चर्चा में हैं, वहीं पूर्व मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी ने भी इस संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव सरकार तक पहुंचाए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में इसका उल्लेख है। झारखंड कैडर के 1985 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी एवं राज्य के पूर्व मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी ने प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर युवाओं में बढ़ते अविश्वास पर चिंता जताते हुए कहा है कि यदि ईमानदार और अनुभवी अधिकारियों को जेपीएससी और जेएसएससी जैसी संस्थाओं की जिम्मेदारी देकर स्वतंत्र रूप से काम करने का अवसर मिले तो इन संस्थाओं में व्यापक सुधार संभव है। उन्होंने सरकार को संतोष सतपथी, सुखदेव सिंह, एन.एन. सिन्हा, आई.एस. चतुर्वेदी, मुखमीत भाटिया और शैलेश सिंह जैसे वरिष्ठ अधिकारियों के नाम सुझाए हैं। उन्होंने एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने का सुझाव भी दिया है。
नए अध्यक्ष पर टिकी 14वीं जेपीएससी परीक्षा की दिशा
14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का भविष्य भी नए अध्यक्ष की नियुक्ति से जुड़ा माना जा रहा है। आयोग ने मुख्य परीक्षा स्थगित कर दी है। मामले की जांच सीआईडी कर रही है और प्रकरण झारखंड हाईकोर्ट में भी लंबित है। ऐसे में प्रतियोगी छात्रों की नजर इस बात पर है कि नए अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद आयोग 14वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा को लेकर क्या निर्णय लेता है। अंतिम फैसला न्यायालय की सुनवाई और जांच रिपोर्ट के आधार पर ही संभव माना जा रहा है।
जेपीएससी रिफार्म पर भी मंथन
सरकार में इस बात को लेकर भी मंथन जारी है कि जेपीएससी को फुलप्रूफ बनाने के लिए इसका रिफार्म किया जाए, ताकि भविष्य में दोबारा ऐसी नौबत ही न आए। इसके लिए पूरी परीक्षा प्रक्रिया को आधुनिक तकनीक और ज्यादा पारदर्शी बनाना होगा। पूरी प्रक्रिया में मानव हस्तक्षेप को समाप्त करना होगा। जानकारी के अनुसार हेमंत सरकार सख्त कदम उठाने के साथ एक दूरदर्शी विजन के साथ सामने आ सकती है। इस बार जेपीएससी अध्यक्ष के चयन को लेकर सरकार तमाम पहलुओं पर विमर्श कर रही है।
जेपीएससी अध्यक्ष बनने के लिए क्या हैं संवैधानिक प्रावधान
-भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल का प्रावधान किया गया है।
-राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।
-आयोग के लगभग आधे सदस्य ऐसे होने चाहिए, जिन्होंने केंद्र या राज्य सरकार के अधीन कम-से-कम 10 वर्ष तक सेवा की हो।
-अध्यक्ष और सदस्य छह वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु (जो पहले हो) तक पद पर बने रह सकते हैं।
-कार्यकाल समाप्त होने के बाद उसी पद पर दोबारा नियुक्ति नहीं हो सकती।
-सदस्य स्वेच्छा से राज्यपाल को इस्तीफा दे सकते हैं तथा उन्हें केवल संविधान के अनुच्छेद 317 के तहत निर्धारित प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है।
-संविधान सभा में इस प्रावधान पर चर्चा के दौरान यह सुझाव भी दिया गया था कि आयोग में अनुभवी प्रशासनिक अधिकारियों की पर्याप्त भागीदारी हो, ताकि आयोग की कार्यप्रणाली प्रभावी और निष्पक्ष बनी रहे।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंSatyadev Yadav
शॉर्ट बायो: सत्यदेव यादव पिछले 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में ‘हिन्दुस्तान‘ में झारखंड के स्टेट ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं।
परिचय एवं अनुभव
सत्यदेव यादव हिंदी पत्रकारिता जगत का एक जाना-पहचाना नाम हैं, जिन्हें प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 23 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में ‘हिन्दुस्तान दैनिक’(हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के झारखंड संस्करण में स्टेट ब्यूरो चीफ के रूप में जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इस भूमिका में रहते हुए वह राज्य की प्रशासनिक, राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों की व्यापक और प्रभावशाली कवरेज का नेतृत्व कर रहे हैं। एक गतिशील, परिणामोन्मुख और विश्लेषणात्मक सोच वाले पत्रकार के रूप में सत्यदेव यादव को खोजी पत्रकारिता, तथ्यपरक रिपोर्टिंग और टीम मैनेजमेंट में विशेष दक्षता प्राप्त है।
करियर का सफर (ट्रेनी रिपोर्टर से स्टेट ब्यूरो चीफ तक)
सत्यदेव यादव ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2003 में ‘हिन्दुस्तान दैनिक’, फरीदाबाद से ट्रेनी रिपोर्टर के रूप में की। शुरुआती वर्षों में उन्होंने विभिन्न बीट पर काम करते हुए पत्रकारिता की बुनियादी समझ और फील्ड अनुभव हासिल किया। फिर ‘अमर उजाला’, गाजियाबाद में 2005 से करीब साढ़े पांच वर्षों तक कार्य किया, जहां ट्रेनी रिपोर्टर से स्टाफ रिपोर्टर और सब-एडिटर तक का सफर तय किया। 2010 के बाद ‘हिन्दुस्तान दैनिक’ के साथ उनका सफर लगातार आगे बढ़ता गया। गाजियाबाद में सीनियर रिपोर्टर और कॉपी एडिटर रहने के बाद वह गुरुग्राम और नोएडा में सिटी चीफ रिपोर्टर बने। 2017 से वह रांची में कार्यरत हैं। स्टेट ब्यूरो चीफ के रूप में रणनीति और टीमवर्क के जरिए झारखंड सरकार के 35 से अधिक विभागों की सफल कवरेज सुनिश्चित कर रहे हैं।
नेतृत्व, कंटेंट और विजन
स्टेट ब्यूरो चीफ के रूप में सत्यदेव यादव न सिर्फ टीम का नेतृत्व करते हैं, बल्कि स्टोरी चयन, कंटेंट पैकेजिंग और एडिटोरियल दिशा तय करने में भी उनकी अहम भूमिका होती है। वह अपनी टीम को हमेशा फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और ग्राउंड-लेवल वेरिफिकेशन पर जोर देने के लिए प्रेरित करते हैं। उनका मानना है कि पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत उसकी विश्वसनीयता होती है, और यही सोच उनके काम और नेतृत्व में साफ झलकती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सत्यदेव यादव ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और जर्नलिज़्म एवं मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। दिल्ली विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक हैं।
विशेषज्ञता
खोजी पत्रकारिता और ग्राउंड रिपोर्टिंग
राजनीतिक विषयों पर विश्लेषण
वन पर्यावरण, वन्य जीव
बिजली, रिन्यूबल एनर्जी
शहरी मुद्दे, ट्रैफिक और इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्टिंग