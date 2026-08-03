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जेपीएससी में गड़बड़ी की निष्पक्ष जांच हो: आप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा से जुड़े पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के आरोपों ने राज्य के युवाओं का विश्वास तोड़ा है। इस मामले में कई गिरफ्तारियां हुई हैं और जांच का दायरा बढ़ रहा है, जिससे निष्पक्षता की आवश्यकता महसूस हो रही है। आप प्रवक्ता भास्कर सुमन ने समयबद्ध एवं पारदर्शी जांच की मांग की है।

जेपीएससी में गड़बड़ी की निष्पक्ष जांच हो: आप

धनबाद। झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) परीक्षा से जुड़े कथित पेपर लीक एवं अन्य अनियमितताओं के आरोपों ने राज्य के लाखों युवाओं का विश्वास पर गहरी चोट पहुंचाई है। इस मामले में चल रही जांच के दौरान कई गिरफ्तारियां हुई हैं और जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है, जिससे यह स्पष्ट है कि मामले की निष्पक्ष एवं गहन जांच आवश्यक है। यह कहना है आप के प्रदेश प्रवक्ता भास्कर सुमन का। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस पूरे प्रकरण की जांच पूरी पारदर्शिता के साथ समयबद्ध तरीके से कराई जाए।

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