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जेपीएससी परीक्षा मामले की निष्पक्ष जांच हो : आप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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रांची में जेपीएससी परीक्षा से जुड़े पेपर लीक के आरोपों पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भास्कर सुमन ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इन आरोपों ने युवाओं का विश्वास तोड़ा है और जांच की आवश्यकता पर जोर दिया। सुमन ने राज्य सरकार से पारदर्शिता के साथ समयबद्ध जांच और निर्दोष अभ्यर्थियों की रक्षा की मांग की।

जेपीएससी परीक्षा मामले की निष्पक्ष जांच हो : आप

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। जेपीएससी परीक्षा से जुड़े कथित पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के मामले पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता भास्कर सुमन ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इन आरोपों ने राज्य के लाखों युवाओं के विश्वास को गहरी चोट पहुंचाई है। इस मामले की जांच के दौरान अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है। यह बताता है कि मामले की निष्पक्ष एवं गहन जांच आवश्यक है। भास्कर सुमन ने कहा कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की विश्वसनीयता लोकतंत्र और सुशासन की आधारशिला होती है। उन्होंने कहा कि यदि भर्ती प्रक्रिया पर ही सवाल उठने लगें तो सबसे बड़ा नुकसान उन लाखों मेहनती युवाओं का होता है, जो वर्षों की तैयारी के बाद ईमानदारी से परीक्षा देते हैं।

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उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है कि पूरे प्रकरण की जांच पारदर्शिता के साथ समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए, दोषियों के विरुद्ध उनके प्रभाव की परवाह किए बिना कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और निर्दोष अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा की जाए।

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