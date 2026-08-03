ख्यांग्ते अभी भी जेपीएससी अध्यक्ष, श्वेता उप परीक्षा नियंत्रक
इस्तीफा और गिरफ्तारी के बाद भी पद पर बने हैं, जेपीएससी की वेबसाइट पर अभी भी इन्हीं के नाम
रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में एल. ख्यांग्ते अभी भी अध्यक्ष हैं, जबकि श्वेता कुमारी गुप्ता उप परीक्षा नियंत्रक बनी हुई हैं। ऐसा झारखंड लोक सेवा आयोग की बेवसाइट का मानना है। एल. ख्यांग्ते ने 22 जुलाई को ही अपना इस्तीफा दे दिया है। वहीं, श्वेता कुमारी गुप्ता से पूछताछ किए जाने के बाद 23 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब 10 दिन से अधिक का समय हो चुका है। ऐसे में अध्यक्ष के पद पर एल. ख्यांग्ते और उप परीक्षा नियंत्रक के पद पर श्वेता कुमारी गुप्ता के नाम का बना रहना सरकारी तंत्र की लापरवाही को उजागर कर रहा है।
इस्तीफे के बाद एल ख्यांगते को सीआईडी ने समन किया। चार बार पूछताछ भी हो चुकी है। श्वेता कुमारी गुप्ता गिरफ्तारी के बाद रिमांड में ली गई और कई राज सामने आ चुके हैं। अभ्यर्थी भी लगातार आंदोलनरत हैं। सड़क पर उतरने के साथ-साथ कैंडल मार्च, धरना प्रदर्शन से लेकर आमरण अनशन पर भी बैठ गए हैं, लेकिन अभी तक जेपीएससी की वेबसाइट को अपडेट करने की व्यवस्था नहीं की गई है।
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