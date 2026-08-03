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व्यापारियों ने की झारखंड प्रोफेशनल टैक्स खत्म की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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झारखंड के 19 जिलों के चैंबर प्रतिनिधियों ने बिष्टुपुर में औद्योगिक विकास, व्यापारिक माहौल और निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की। बैंक मोड़ चैंबर ने प्रोफेशनल टैक्स समाप्त करने और ट्रेड लाइसेंस प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग की। इसके अलावा, पर्यटन क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने और उद्यमियों के लिए बेहतर कानून-व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

व्यापारियों ने की झारखंड प्रोफेशनल टैक्स खत्म की मांग

धनबाद, प्रमुख संवाददाता। सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स, जमशेदपुर की ओर से बिष्टुपुर स्थित चैंबर भवन में आयोजित झारखंड स्तरीय प्रांतीय बैठक में राज्य के 19 जिलों के चैंबर प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में झारखंड के औद्योगिक विकास, व्यापारिक माहौल और निवेश की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। बैंक मोड़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों ने भी बैठक में भाग लिया और व्यापारियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण सुझाव रखे। बैंकमोड़ चैंबर ने झारखंड प्रोफेशनल टैक्स को व्यापारियों पर लागू नहीं करने तथा इसे तत्काल समाप्त करने की मांग की। इसके अलावा ट्रेड लाइसेंस की जटिल और गैर-जरूरी प्रक्रियाओं को समाप्त कर व्यापारियों को सरलता से लाइसेंस जारी करने की बात कही।

प्रतिनिधियों ने पर्यटन क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर रोजगार और राजस्व बढ़ाने पर भी जोर दिया।बैंकमोड़ चैंबर के अध्यक्ष प्रमोद गोयल ने कहा गया कि केवल एमओयू और डीपीआर तक सीमित रहने की बजाय उद्योगों को धरातल पर उतारने की जरूरत है। साथ ही राज्य में बेहतर कानून-व्यवस्था सुनिश्चित कर उद्यमियों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने की मांग उठाई गई। झारखंड चैंबर के अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने आश्वासन दिया कि सभी सुझावों को मुख्यमंत्री और संबंधित विभागों के समक्ष रखा जाएगा।

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