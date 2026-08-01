पेपर लीक मामले पर भाजपा का मशाल जुलूस, सीबीआई जांच की मांग

झारखंड में जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल, जूनियर इंजीनियर, उत्पाद सिपाही समेत विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं और पेपर लीक के विरोध में शुक्रवार को भाजपा जमशेदपुर महानगर के तत्वावधान में साकची स्थित जिला कार्यालय से बड़ा गोलचक्कर तक मशाल जुलूस सह आक्रोश मार्च निकाला गया। महानगर अध्यक्ष संजीव सिन्हा के नेतृत्व में आयोजित जुलूस में विधायक पूर्णिमा साहू, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष आभा महतो, प्रदेश प्रवक्ता अभय सिंह, पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां, मीरा मुंडा सहित बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बंद करो, भ्रष्टाचारियों को सजा दो और हेमंत सरकार इस्तीफा दो जैसे नारे लगाए तथा सभी विवादित भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच की मांग की।

विधायक पूर्णिमा साहू ने आरोप लगाया कि भर्ती परीक्षाओं में सामने आई कथित गड़बड़ियों से राज्य की परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार सीआईडी जांच के माध्यम से मामले को दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने और पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि युवाओं को न्याय नहीं मिलने पर भाजपा सड़क से सदन तक आंदोलन जारी रखेगी।प्रदेश प्रवक्ता अभय सिंह ने कहा कि भाजपा भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार केवल छोटे लोगों पर कार्रवाई कर रही है, जबकि असली दोषियों तक पहुंचने से बच रही है। उन्होंने कांग्रेस पर भी दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली में नीट पेपर लीक पर आंदोलन करने वाली कांग्रेस झारखंड में चुप है। भाजपा नेताओं ने कहा कि रांची में युवाओं द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन को पार्टी का पूरा समर्थन है और दोषियों पर कार्रवाई होने तक आंदोलन जारी रहेगा।