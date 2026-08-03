विधानसभा मार्च के समर्थन में सरिया में प्रतिवाद मार्च, 7 अगस्त को रांची चलने का आह्वान
झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में धांधली और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग को लेकर 7 अगस्त को रांची में विधानसभा मार्च के समर्थन में सरिया में प्रतिवाद मार्च निकाला गया। इसमें आरवाईए और आइसा के सदस्य शामिल हुए और सरकार से निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया की मांग की।
झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित धांधली, पेपर लीक और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग को लेकर 7 अगस्त को रांची में प्रस्तावित विधानसभा मार्च के समर्थन में सोमवार को सरिया में इंकलाबी नौजवान सभा (आरवाईए) और आइसा के संयुक्त तत्वावधान में प्रतिवाद मार्च निकाला गया।
मार्च का आरंभ
मार्च भाकपा (माले) पार्टी कार्यालय से शुरू होकर झंडा चौक पहुंचा, जहां नुक्कड़ सभा आयोजित की गई। मार्च में मुख्य रूप से आरवाईए राष्ट्रीय परिषद सदस्य सोनू पांडेय शामिल हुए। नेतृत्व आरवाईए जिलाध्यक्ष कामेश्वर यादव और आइसा जिलाध्यक्ष अमन पांडेय ने किया।
सभा का आयोजन
सभा की अध्यक्षता आरवाईए प्रखंड अध्यक्ष जिम्मी चौरसिया ने की, जबकि संचालन जिला कमेटी सदस्य अविनाश सिंह ने किया। सभा को संबोधित करते हुए सोनू पांडेय ने कहा कि भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं से युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने राज्य सरकार से पारदर्शी एवं निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने तथा दोषियों पर कार्रवाई की मांग की।
7 अगस्त का आह्वान
साथ ही युवाओं, छात्रों और आम लोगों से 7 अगस्त को रांची में आयोजित विधानसभा मार्च में बड़ी संख्या में शामिल होने का आह्वान किया। कार्यक्रम में रामविलास पासवान, राहुल राज मंडल, कुश कुशवाहा, विनोद मंडल, अक्षय यादव, हकीक अंसारी, राजा दशरथ, राजेंद्र मंडल, रंजीत मंडल, रघु पासवान, मनोज मंडल, कुलदीप कुमार समेत दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे।
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