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बोकारो समेत कई इकाइयों में सदस्यता सत्यापन पर उठे सवाल

By Hindustan | Bureau
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सेल में 64 ट्रेड यूनियन, 38,694 सदस्य, बोकारो समेत कई इकाइयों में सदस्यता सत्यापन पर उठे सवालसेल में 64 ट्रेड यूनियन, 38,694 सदस्य, बोकारो समेत कई इका

बोकारो समेत कई इकाइयों में सदस्यता सत्यापन पर उठे सवाल

बोकारो जिले के चास प्रखंड अंतर्गत सतनपुर गांव निवासी एवं झारखंड पुलिस के सहायक अवर निरीक्षक नीलकंठ कुमार ठाकुर ने अपनी उत्कृष्ट प्रतिभा का परिचय देते हुए राज्य का नाम गौरवान्वित किया है। अपराध अनुसंधान विभाग (सीआईडी), झारखंड सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय पुलिस ड्यूटी मीट-2026 में उन्होंने पुलिस फोटोग्राफी तथा पुलिस वीडियोग्राफी दोनों प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया। यह सम्मान उन्हें अपराध अनुसंधान विभाग, झारखंड के पुलिस महानिरीक्षक अजय लिंडा के हाथों प्रदान किया गया। दोहरी स्वर्णिम सफलता के साथ नीलकंठ कुमार ठाकुर ने राष्ट्रीय स्तर की पुलिस ड्यूटी मीट के लिए भी अपना स्थान सुनिश्चित कर लिया है।

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वर्तमान में उनकी पदस्थापना बोकारो स्पेशल ब्रांच में है, जहां वे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। गौरतलब है कि इससे पूर्व नागपुर (महाराष्ट्र) में आयोजित अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट में भी उन्होंने झारखंड का प्रतिनिधित्व किया था। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर उन्होंने राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लिया था और अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से सभी का ध्यान आकर्षित किया था। उनकी इस नई उपलब्धि से बोकारो सहित पूरे झारखंड में खुशी का माहौल है। स्थानीय लोगों और शुभचिंतकों ने उन्हें बधाई देते हुए राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भी स्वर्णिम सफलता की शुभकामनाएं दी हैं।

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