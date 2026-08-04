झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन की आमसभा में पुलिसकर्मियों की समस्याओं पर चर्चा
बोकारो में झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन की आमसभा का आयोजन किया गया। प्रांतीय अध्यक्ष कर्ण कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई सभा में पुलिसकर्मियों ने समस्याओं पर चर्चा की। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर जल्द समाधान की मांग की। बैठक में संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया गया।
बोकारो। झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन शाखा-बोकारो कार्यालय में सोमवार को प्रांतीय अध्यक्ष कर्ण कुमार सिंह की अध्यक्षता में आमसभा का आयोजन किया गया। सभा में प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों और जिले के पुलिसकर्मियों ने भाग लिया तथा विभिन्न समस्याओं एवं मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई। आमसभा के बाद एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर पुलिसकर्मियों से जुड़ी समस्याओं के समाधान को लेकर वार्ता की। इस दौरान आवास, कार्य परिस्थितियों सहित अन्य प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा हुई और उनके शीघ्र निराकरण की मांग की गई। बैठक में झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष कर्ण कुमार सिंह, प्रांतीय महामंत्री रमेश उरांव, उपाध्यक्ष मृत्युंजय सिंह, उपाध्यक्ष परमेश्वर महतो, संयुक्त मंत्री उपेंद्र नाथ मिश्रा एवं सहायक महामंत्री निर्भय राज उपस्थित रहे।
वहीं शाखा-बोकारो की ओर से अध्यक्ष संजीत कुमार महतो, उपाध्यक्ष प्रफुल किंड, सचिव सुभाष चंद्र, कोषाध्यक्ष मृत्युंजय सिंह तथा संयुक्त मंत्री राजेंद्र राम समेत अन्य पदाधिकारी और सदस्य मौजूद थे। सभा में संगठन को मजबूत बनाने तथा पुलिसकर्मियों के हितों की रक्षा के लिए एकजुट होकर कार्य करने का संकल्प लिया गया।
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