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चलती बाइक में लगी आग, बाल-बाल बचे दो पुलिस जवान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दुमका
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-दुमका के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बाबुपुर गाव के पास हुई यह घटनाचलती बाइक में लगी आग, बाल-बाल बचे दो पुलिस जवानचलती बाइक में लगी आग, बाल-बाल बचे दो प

चलती बाइक में लगी आग, बाल-बाल बचे दो पुलिस जवान

दुमका, प्रतिनिधि।श्रावणी मेला ड्यूटी पर बासुकीनाथ जा रहे झारखंड पुलिस के दो जवान बुधवार को एक बड़े हादसे का शिकार होने से बाल-बाल बच गए। यह घटना बुधवार को हुई। दुमका-देवघर मुख्य मार्ग पर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बाबुपुर के समीप जवान की चलती पल्सर बाइक जेएच 04ए-5696 में अचानक आग लग गई।

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घटना का विवरण

देखते ही देखते आग ने पूरी बाइक को अपनी चपेट में ले लिया और कुछ ही मिनटों में बाइक धू-धूकर जलकर राख हो गई। जानकारी के अनुसार शिकारीपाड़ा थाना में पदस्थापित पुलिस जवान सुनील सोरेन अपने एक साथी के साथ श्रावणी मेला ड्यूटी के लिए बासुकीनाथ जा रहे थे। बाबूपुर के समीप पहुंचते ही बाइक से अचानक धुआं निकलने लगा। स्थिति को भांपते हुए दोनों जवान बाइक से नीचे उतर गए। कुछ ही क्षणों में बाइक आग की लपटों से घिर गई। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण और राहगीर मौके पर पहुंचे तथा पानी डालकर आग को बुझाया गया। हालांकि तब तक बाइक पूरी तरह जल चुकी थी।

यातायात पर प्रभाव

घटना के कारण कुछ समय के लिए दुमका-देवघर मुख्य मार्ग पर यातायात प्रभावित रहा, जिसे बाद में सामान्य कर दिया गया। बताया जा रहा है कि बाइक की सर्विसिंग एक दिन पहले ही कराई गई थी। प्रारंभिक तौर पर आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट या तकनीकी खराबी माना जा रहा है। सूचना मिलने पर जामा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। हादसे में दोनों पुलिसकर्मी सुरक्षित है।

फोटो-29दुमका-60,कैप्सन-बाइक जलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस व अन्य

सामान्य प्रश्न

यह घटना कब और कहाँ हुई?
यह घटना बुधवार को दुमका-देवघर मुख्य मार्ग पर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बाबुपुर के समीप हुई।

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