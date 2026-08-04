झंडी दिखाकर मंत्री ने डायल 112 के वाहनों को किया रवाना

साहिबगंज। झारखंड पुलिस ने डायल 112 के तहत 15 नए बोलेरो वाहनों को राज्य सरकार द्वारा रवाना किया। मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा कि यह पहल नागरिकों की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए है। इसके साथ ही, दिव्यांगजनों को भी जरूरत का सामान वितरित किया गया।

साहिबगंज। आमजन को त्वरित, प्रभावी एवं आधुनिक पुलिस सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत झारखंड पुलिस मुख्यालय से उपलब्ध कराए गए डायल 112 के तहत 15 अत्याधुनिक बोलेरो को मंगलवार को यहां पुलिस मुख्यालय परिसर से राज्य सरकार के राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार ( निबंधन रहित) व परिवहन विभाग के मंत्री दीपक बिरुवा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मौके पर मंत्री श्री बिरुवा ने कहा कि राज्य सरकार नागरिकों की सुरक्षा, कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित पुलिस सहायता सुनिश्चित करने के लिए निरंतर आधुनिक संसाधनों से पुलिस व्यवस्था को सशक्त कर रही है।

आपातकालीन सेवा में सुधार डायल 112 सेवा के तहत उपलब्ध कराए गए ये वाहन जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता को और अधिक प्रभावी बनाएंगे तथा आमजन को समयबद्ध सहायता उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।इन नए वाहनों के संचालन से जिले में आपातकालीन सेवाओं की गुणवत्ता और गति में उल्लेखनीय सुधार होगा। इससे पुलिस एवं जनता के बीच विश्वास और समन्वय को भी नई मजबूती मिलेगी तथा कानून-व्यवस्था को और अधिक प्रभावी ढंग से बनाए रखने में सहायता प्राप्त होगी। इससे पहले एसपी अमित कुमार सिंह ने मंत्री समेत अन्य अतिथियों को बुके भेंटकर स्वागत किया। मौके पर झामुमो केंद्रीय सचिव पंकज मिश्रा व राजमहल विधायक मोहम्मद ताजुद्दीन,डीसी दीपक कुमार दूबे व एसपी अमित कुमार सिंह आदि मुख्य रूप से मौजूद थे।

फोटो 20, पुलिस लाइन परिसर से 112 के वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना करते मंत्री व अन्य अतिथिगण।

दिव्यांगजनों के बीच जरूरत के सामान का वितरण दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर मंगलवार को सर्किट हाउस में राजस्व निबंधन भूमि सुधार सह परिवहन विभाग मंत्री दीपक बिरुआ,झामुमो केंद्रीय सचिव पंकज मिश्रा व राजमहल विधायक मोहम्मद ताजुद्दीन ने दिव्यांगजनों को उनके जरूरत के समान वितरित किए गए। जिला प्रशासन की ओर से तीन पीस बैटल व्हीलचेयर, तीन पीस पुशिंग व्हीलचेयर, तीन पीस मोटर युक्त व्हीलचेयर, तीन पीस वाकिंग स्टिक, पांच पीस कमोड, तीन पीस हियरिंग हेड, तीन पीस बेल्ट का वितरण सभी लोगों ने संयुक्त रूप से किया।

नोट: उपरोक्त खबरों को एकसाथ देना है।