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पुलिसकर्मियों को समय पर नहीं मिल रहा वेतन वित्त विभाग के निर्देश के बाद भी बढ़ी परेशानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
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रामगढ़। झारखंड सरकार के वित्त विभाग ने सभी विभागों को सरकारी कर्मियों के वेतन के समय पर भुगतान का निर्देश दिया है। इसके बावजूद रामगढ़ जिले के पुलिसकर्मियों को वेतन में देरी का सामना करना पड़ रहा है। वित्तीय अनियमितताओं के चलते वेतन भुगतान में हर माह 10 से 15 दिनों की देरी हो रही है।

पुलिसकर्मियों को समय पर नहीं मिल रहा वेतन वित्त विभाग के निर्देश के बाद भी बढ़ी परेशानी

रामगढ़। झारखंड सरकार के वित्त विभाग ने हाल ही में सभी विभागों को सरकारी कर्मियों के वेतन और नियत भत्तों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश जारी किया है। इसके बावजूद रामगढ़ जिले में कार्यरत पुलिसकर्मियों और पुलिस पदाधिकारियों को समय पर वेतन नहीं मिलने की समस्या बनी हुई है। विभाग में सामने आए वित्तीय घोटाले के बाद से हर माह वेतन भुगतान में लगातार देरी हो रही है।

वेतन भुगतान में देरी

जिले में कार्यरत कई पुलिसकर्मियों ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि पहले प्रत्येक माह की अंतिम तारीख तक वेतन उनके बैंक खाते में पहुंच जाता था। लेकिन वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आने के बाद वेतन भुगतान की व्यवस्था प्रभावित हो गई है। अब अधिकांश कर्मियों को वेतन मिलने में 10 से 15 दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है।

परेशानियों का सामना

पुलिसकर्मियों का कहना है कि अगस्त माह की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन अब तक पिछले माह का वेतन उनके खाते में नहीं आया है। समय पर वेतन नहीं मिलने से घर का बजट बिगड़ रहा है। बैंक ऋण की किस्त, बच्चों की पढ़ाई, मकान किराया और अन्य जरूरी खर्चों के भुगतान में परेशानी हो रही है।

वित्त विभाग का आदेश

गौरतलब है कि वित्त विभाग के सचिव की ओर से जारी आदेश में झारखंड कोषागार संहिता 2016 के नियम-139 का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि सरकारी सेवकों के मासिक वेतन और नियत भत्तों का भुगतान निर्धारित समय पर किया जाए। इसके बावजूद रामगढ़ जिले के पुलिस विभाग में वेतन भुगतान में हो रही लगातार देरी से कर्मियों में नाराजगी देखी जा रही है। हालांकि इस संबंध में जिले के संबंधित अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

प्रश्नोत्तर

रामगढ़ जिले के पुलिसकर्मियों को वेतन मिलने में कितना समय लग रहा है?
अब अधिकांश कर्मियों को वेतन मिलने में 10 से 15 दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है।
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