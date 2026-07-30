शिक्षक संघ ने सेवा संपुष्ट सहित 6 प्रस्ताव किए पारित
गिरिडीह में झारखंड प्लस टू शिक्षक संघ की बैठक हुई, जिसमें 6 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए। शिक्षकों के वेतन, सेवा संपुष्टि, अवकाश एवं लंबित बकाया भुगतान के मामलों पर चर्चा की गई। जिला अध्यक्ष ने DEO से समस्याओं के समाधान की मांग करने की बात कही।
गिरिडीह, प्रतिनिधि। झारखंड प्लस टू शिक्षक संघ गिरिडीह जिला कार्यकारिणी की बैठक बुधवार को गिरिडीह प्लस टू उच्च विद्यालय में जिला अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुई। संचालन जिला सचिव ऋषिकांत सिन्हा ने किया। बैठक में शिक्षकों और कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर 6 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए।
प्रस्तावों पर चर्चा
शिक्षकों एवं कर्मचारियों को प्रतिमाह 5 तारीख से पहले वेतन भुगतान सुनिश्चित करने, दो वर्ष पूरा कर चुके पीजीटी एवं प्रयोगशाला सहायकों की सेवा संपुष्टि हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी से कार्रवाई करने, कस्तूरबा गांधी मुख्यमंत्री उत्कृष्ट बालिका उच्च विद्यालय में प्रतिनियुक्त शिक्षकों को तीसरे शनिवार को अवकाश देने, विभिन्न अवकाश स्वीकृति एवं लंबित बकाया भुगतान के लंबित आवेदन पर शीघ्र कार्रवाई करने, सेवा पुस्तिका पर प्रति हस्ताक्षर कराने एवं 12 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके शिक्षकों की सेवा पुस्तिका निदेशालय भेजने आदि प्रस्ताव पारित किए गए। मौके पर जिला अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि पूर्व में भी ज्ञापन सौंपा जा चुका है। डीईओ ने सकारात्मक आश्वासन दिया था। प्रस्तावों के आलोक में शीघ्र ही डीईओ से मिलकर समस्याओं के निराकरण की मांग की जाएगी। बैठक में दयानंद कुमार, उमेश प्रसाद वर्मा, कार्तिक प्रसाद वर्मा, सुनील कुमार, जितेंद्र कुमार, सुरेश कुमार रजक, मिथिलेश कुमार, कृष्ण मुरारी, नूतन शर्मा, उदय यादव, सुमित कुमार, बलवंत सिंह सहित कई शिक्षक उपस्थित थे।
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