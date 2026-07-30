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5 अगस्त को पंचायत सहायक संघ करेगा मुख्यमंत्री आवास का घेराव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दुमका
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झारखंड राज्य स्तरीय पंचायत सहायक संघ 5 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगा। संघ की प्रमुख मांगों में मानदेय बढ़ाने, वार्ता के लिए प्रतिनिधिमंडल की बैठक, और पंचायत सहायकों के परिवार के सदस्यों को नियुक्ति शामिल हैं। धरना मोराबादी मैदान से शुरू होकर जाकिर हुसैन पार्क तक जाएगा।

5 अगस्त को पंचायत सहायक संघ करेगा मुख्यमंत्री आवास का घेराव

दुमका, प्रतिनिधि। राज्य स्तरीय पंचायत सहायक संघ अपनी 8 सूत्री मांगों को लागू करवाने के लिए 5 अगस्त को झारखंड मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करेगा। यह जानकारी संघ के मीडिया प्रभारी सह प्रदेश संयोजक अजय कुमार गुप्ता ने दी। अजय गुप्ता ने बताया कि यह धरना-प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा। कार्यक्रम मोराबादी मैदान से शुरू होकर रेडियम रोड होते हुए राजभवन के पास स्थित धरना स्थल जाकिर हुसैन पार्क में संपन्न होगा। संघ की प्रमुख मांगों में मुख्यमंत्री से संघ के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की वार्ता कराना शामिल है। इसके साथ ही पंचायत सहायकों के लिए समानजनक मानदेय लागू कर उसे 25000 रुपये से कम न रखने, प्रत्येक वर्ष ग्राम सभा से अनुमोदन की बाध्यता समाप्त करने और पंचायत सचिव के पदों में 70 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की गई है।

संघ ने यह भी मांग रखी है कि सेवा के दौरान जिन पंचायत सहायकों की मृत्यु हो गई है उनके परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा के आधार पर पंचायत सहायक के पद पर नियुक्त किया जाए। जिन पंचायतों का क्षेत्र नगर निगम या नगर पंचायत में चला गया है वहां कार्यरत पंचायत सहायकों का समायोजन किया जाए। वहीं पंचायत सहायकों को स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा का लाभ देने तथा उनकी समस्याओं के समाधान के लिए राज्य स्तर पर एक मॉनिटरिंग सेल का गठन करने की मांग भी संघ द्वारा की गई है।

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